FIGC, il Governo aiuta il club: debito a lunga scadenza

Il calcio italiano sta vivendo una rivoluzione totale anche dal punto di vista delle novità societarie: ora interviene il Governo in aiuto.

Tanti club hanno deciso di cambiare i volti in dirigenza e in molte occasioni ci sono state novità che hanno scosso l’ambiente. La scorsa stagione è stata ricca di difficoltà e difetti che hanno creato caos e hanno portato grossi rischi di fallimento al club.

I debiti per risanare i bilanci pesano tantissimo per le casse societarie e ora c’è stato l’intervento del Governo a salvare il club da nuove difficoltà economiche. Ora la società può gestire con maggiore calma il nuovo corso, avviando altri progetti per il miglioramento del club.

FIGC, club con troppi debiti: interviene in Governo

Il calcio italiano è pieno di difficoltà per molti club. Le società stanno iniziando a valutare il futuro e ci sono stati già molti cambiamenti che hanno creato caos anche nella tifoseria. In molti casi si è anche rischiato il fallimento dopo l’intervento della giustizia sportiva che ha deciso di non fare sconti a nessuno.

Le difficoltà hanno portato molti club a cambiare dirigenza e proprietà. Si è rischiato che società storiche fallissero o addirittura scomparissero per sempre dal calcio italiano.

Ora la nuova società ha possibilità di pagare il debito con una lunghissima scadenza. A deciderlo è stato un intervento del Governo.

Sampdoria, prestito dallo Stato pagabile nel 2043

La Sampdoria è riuscita ad ottenere la salvezza ed evitare il fallimento grazie all’acquisto della società da parte di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. I due imprenditori hanno rilevato le quote della Sampdoria per 40 milioni di euro e ora sono pronti a far partire un nuovo progetto vincente.

Secondo quanto riferisce Bloomberg ha ottenuto una tregua sul prestito garantito dallo Stato grazie a un insolito accordo progettato per evitare perdite per i contribuenti. La società ligure avrà a disposizione dieci anni in più rispetto alla scadenza iniziale per rimborsare circa 50 milioni di euro di prestiti concessi dal governo.

La nuova scadenza per ripagare il prestito della Sampdoria, ricevuto con garanzia statale, è stata fissata per il 2043. I prestiti garantiti dallo Stato fanno parte di una ristrutturazione del debito da 175 milioni di euro. I creditori ridurranno gli altri prestiti esistenti, che includono soldi che il club deve restituire a banche, fornitori e procuratori dei calciatori.

Nuova Sampdoria: Pirlo già al lavoro per la Serie A

La Sampdoria ricomincia dalla Serie B e da Andrea Pirlo. Il nuovo allenatore blucerchiato ha intenzione di mettere in piedi una squadra tra le più forti del campionato cadetto, con un solo obiettivo preciso: la promozione in Serie A.

La Sampdoria ha già iniziato a muovere i primi passi anche sul calciomercato e non mancano idee dalla Serie A. Il nome che più di tutti fa gola al club blucerchiato è quello di Leonardo Bonucci, in uscita dalla Juventus.