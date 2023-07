Calciomercato: Kane è arrivato per le viste, la svolta

Ultimissime di calciomercato che riguardano il futuro dell’attaccante inglese. Perché Harry kane è pronto per la nuova stagione, arrivano aggiornamenti sul fronte trasferimenti.

Da un momento all’altro qualcosa potrebbe cambiare e ci sono ora le nuove notizie che riguardano proprio ciò che accadrà al giocatore, le ultime ore sono state decisive.

Il club si è riunito e ora è pronto per la nuova stagione, spuntano le prime immagini di quello che potrebbe accadere in vista del futuro per il bomber esperto inglese.

Tottenham: Kane è arrivato al centro sportivo

Sta per partire la stagione per tanti club e ora anche il Tottenham si è rivisto nel raduno per dare il via a tutto. Secondo le ultime notizie sono arrivati i primi giocatori al centro sportivo per la ripresa degli allenamenti con il nuovo allenatore Ange Postecoglou che ancora non sa se avrà o meno a disposizione Harry Kane per la prossima stagione.

L’attaccante del Tottenham ha voglia di cambiare aria dopo tantissimi anni e non è un segreto il forte interesse del Bayern Monaco per Harry Kane che da un momento all’altro può firmare con la nuova squadra.

Spunta un video pubblicato sui social da parte del club inglese dove si vedono arrivare Ivan Perisic e anche Harry Kane al centro sportivo, nonostante i continui rumors di mercato. Incontro già fissato tra l’attaccante e l’allenatore per provare a convincerlo a restare ancora in vista della prossima stagione.

Calciomercato: Kane vuole il Bayern Monaco

Il pressing del Bayern Monaco dura ormai da tempo su Harry Kane e questa volta la sessione di calciomercato estiva attuale potrebbe essere quella giusta e definitiva. Perché ci sono dei nuovi aggiornamenti che riguardano proprio ciò che accadrà al calciatore inglese pronto ad una nuova sfida.

La volontà di Kane è quella di firmare con il Bayern Monaco e dire addio al Tottenham dopo tantissimi anni. Arrivano dei segnali chiari riguardo quello che accadrà in vista delle prossime ore, perché sembrano quelle decisive per un nuovo cambiamento.

Calciomercato: Kane Bayern Monaco, le ultime

Harry Kane e il Bayern Monaco possono ritrovarsi da un momento all’altro. Il trasferimento dell’attaccante inglese per far parte della formazione bavarese potrebbe definirsi nelle prossime ore. C’è già un accordo totale tra l’attaccante inglese e il club tedesco, manca solo il via libera definitivo del Tottenham.

Secondo le ultime notizie che sono state riportate da ESPN, il capitano degli Spurs sarebbe contento di approdare in Bundesliga e giocare per il Bayern Monaco. Il futuro di Kane sembra che sarà con i campione di Germania dalla prossima stagione in poi.