Prima il rinnovo, poi la Juve: 23 milioni di euro

Juve, i bianconeri hanno messo gli occhi su un calciatore: bastano 23 milioni di euro per portarlo a Torino

La Juventus vuole dimenticare la scorsa stagione e ripartire. Per puntare ad obiettivi importanti la dirigenza è costantemente a lavoro. Nel mirino dei bianconeri finisce un calciatore di una big: bastano 23 milioni per portarlo a Torino.

La Juve vuole tornare a vivere le grandi emozioni legate alla più importante tra le competizioni europea, ossia la Champions League. Sebbene non sia ancora chiaro se la squadra bianconera sarà punita con l’esclusione per un anno o più delle coppe UEFA, il club vuole fornire al proprio tecnico, Massimiliano Allegri, un’équipe in grado di competere per posizioni importanti. Per questa ragione ha deciso di affidarsi a uno degli autori della vittoria del terzo scudetto della storia del Napoli, ossia Cristiano Giuntoli.

Il direttore sportivo ha sposato con entusiasmo la causa, rivelando di essere fin dalla sua infanzia un tifoso della squadra torinese. Tra i primi incarichi svolti dall’ex Napoli c’è stato quello di comunicare, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la decisione dell’allenatore di mettere fuori rosa un perno dello spogliatoio, ovvero Leonardo Bonucci. La Juventus vuole, dunque, dare il via a un nuovo capitolo.

La Juventus sogna in grande: un nuovo inizio con un campione d’Europa

La Juventus è agguerrita sul mercato: mentre tratta il possibile arrivo di Lukaku, che sembrerebbe aver chiuso definitivamente il suo percorso con la maglia nerazzurra, presta attenzione anche ad altri giocatori. In particolare, per quanto riguarda la difesa la dirigenza della società torinese segue l’evolversi della situazione in casa Manchester City.

I bianconeri sognano di assicurarsi un campione d’Europa, ossia Kyle Walker. Il contratto del giocatore con il club inglese giungerà al termine nel 2024, dopodiché sarà libero di continuare il suo percorso nel mondo del calcio dove preferirà. Sulle sue tracce ci sarebbero sia la Juventus che il Bayern Monaco.

Tuttavia, stando a quanto riportato da Mail Sport, il Manchester City vorrebbe convincere il difensore a proseguire l’avventura con loro, prolungando il contratto di 12 mesi. Se l’impresa non dovesse riuscire i Citizens vorrebbero incassare 23 milioni di euro circa per il suo cartellino.

Per Sky Sport il club più vicino ad aggiudicarsi le prestazioni del giocatore sarebbe il Bayern Monaco che avrebbe già raggiunto un accordo col giocatore. Occorrerà dunque pazientare per scoprire come evolverà la situazione e se il sogno della Juventus e dei suoi tifosi sfumerà definitivamente.