Tegola per l’allenatore: salta la prossima di campionato

La sosta nazionali è prossima alla conclusione, e gli allenatori piano piano stanno tornando ad avere a disposizione tutti i loro effettivi per preparare al meglio la prossima giornata di Serie A.

Fra tutti c’è però uno che non può gioire più di tanto, considerato il fatto che uno dei suoi migliori giocatori è stato costretto a non svolgere insieme ai suoi compagni la seduta d’allenamento a causa di un infortunio che, a quanto pare, torna a preoccupare un pò tutti.

A dirla tutta, infatti, si credeva che il ragazzo fosse recuperato dopo gli ottimi segnali degli scorsi giorni, ma a quanto pare avrà avuto una ricaduta che mette seriamente a rischio la sua presenza nella prossima giornata di Serie A.

Serie A, tegola per l’allenatore: ha avuto una ricaduta

Brutte notizie arrivano dall’infermeria della squadra a pochi giorni dalla prossima, importante, sfida di campionato. Dopo l’ultima, pesante, sconfitta, l’allenatore ha intenzione di rialzare immediatamente la testa insieme ai suoi giocatori, ma per farlo ha bisogno dei suoi migliori effettivi.

Molto probabilmente, stando alle ultime notizie, mancherà uno di questi, considerato l’infortunio che non gli ha addirittura permesso di svolgere l’ultima seduta di allenamento in gruppo. In realtà, come anticipato, si credeva che il giocatore avesse in pratica recuperato da questo problema fisico, lo stesso che gli ha fatto saltare anche l’ultima di Serie A, ma la realtà dei fatti dice per l’appunto tutt’altro, che non fa altro che mettere decisamente nei guai l’allenatore che ora si ritrova costretto a dover, nuovamente, stravolgere completamente i suoi piani.

Stando dunque a quanto riportato dalle pagine web di Firenzeviola.it, Vincenzo Italiano rischia di perdere nuovamente Jonathan Ikoné per infortunio. L’esterno francese della Fiorentina, infatti, oggi è tornato ad allenarsi a parte, destando non poca preoccupazione in vista della prossima sfida di campionato contro l’Atalanta.

Fiorentina, ricaduta di Ikoné: le condizioni

L’amichevole disputata contro la primavera non ha fatto altro che illudere Vincenzo Italiano, che rischia di perdere Jonathan Ikoné ancora per un pò. L’esterno francese sembrava infatti avesse smaltito completamente il fastidio all’anca che non gli ha ancora permesso di esordire in questa stagione, ma l’ex Lille ha invece subito una ricaduta.

Il non aver lavorato oggi in gruppo difatti porta a credere che Ikoné continui a non essere al 100%, e rischiare di forzarlo non potrebbe far altro che peggiorare ulteriormente la situazione, cosa che Vincenzo Italiano non ha alcuna intenzione di fare.

Infortunio Ikoné: a rischio la sua presenza contro la Dea

Da che doveva scendere in campo addirittura titolare, Jonathan Ikoné potrebbe finire in tribuna contro l’Atalanta. Il francese, come detto, non ha completamente smaltito l’infortunio all’anca, e questo potrebbe portare Italiano a lasciarlo a riposo almeno per un’altra settimana nella speranza di poterlo tornare ad utilizzare o in Conference contro il Genk, o nella trasferta di Udine di domenica 24.