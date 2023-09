Disastro Nazionale, esonero UFFICIALE: decisiva l’ultima sconfitta

L’ultimo sorprendete disastro della Nazionale ha portato la Federazione a prendere una decisione che inevitabilmente andrà ad incidere in vista dei prossimi impegni.

Dopo l’ultima, deludente, sconfitta, il commissario tecnico è stato infatti esonerato. Ciò che più colpisce è stata la repentinità con la quale è stata presa questa decisione, anche perché alla fine era da poco che l’allenatore aveva accettato ed incominciato questo incarico.

Forse quanto visto in queste prime uscite alla guida della Nazionale non ha convinto appieno i piani alti della Federazione, che per evitare di rimanere incastrata in un limbo senza fine ha deciso di cambiare subito.

La Nazionale ha deciso: esonero ufficiale del CT

Una delle Nazionali più forti ed importanti del continente europeo sta decisamente passando uno dei momenti più complicati della sua recente storia, e gli ultimi risultati lo dimostrano ampiamente.

Attualmente fuori dalle posizioni valide per strappare un pass per il prossimo Euro 2024, la Federazione non poteva fare altro che dimostrare tutta la sua delusione prendendo una decisione tanto drastica quanto importante, visto che potrebbe per sempre cambiare la storia della Nazionale da qui ai prossimi mesi. Tifosi ed addetti ai lavori mai si sarebbero aspettati una presa di posizione del genere, ma forse per quanto visto in campo, e fuori, l’unica soluzione plausibile per ripartire era per l’appunto quella di resettare tutto e fare come se questo breve periodo non fosse mai realmente accaduto.

A fronte di questo, dopo la sconfitta dell’altra sera già si era iniziato a parlare di uno scenario del genere, che come un fulmine a ciel sereno è diventato realtà proprio nelle scorse ore. In una nota sui propri canali ufficiali, infatti, la Polonia ha comunicato che Fernando Santos non sarà più il commissario tecnico della Nazionale, perché esonerato. Decisiva l’ultima sconfitta maturata contro

Polonia, Fernando Santos esonerato: è ufficiale

Dopo appena sei mesi da commissario tecnico della Nazionale polacca, Fernando Santos è stato esonerato. Arrivato nel gennaio 2023, l’ex Portogallo ha raccolto 3 vittorie e 3 sconfitte in 6 gare della sua gestione.

Ciò che ha portato la Federazione polacca a prendere questa clamorosa decisione è stata sicuramente l’ultima sconfitta nelle qualificazioni ad Euro 2024 contro l’Albania. Il netto 2 a 0 a favore dei balcanici, con conseguente scivolamento della Polonia al quarto posto nel girone E, ha portato i vertici del calcio polacco a valutare l’operato di Santos che, a questo punto, non sarebbe stato definito poi così idoneo a guidare la Nazionale.

Polonia: al via la ricerca del nuovo CT

Con l’esonero di Fernando Santos la Polonia ha avviato la ricerca del nuovo commissario tecnico. Al momento dal quartier generale della Federazione nessuno nome pare essere ancora trapelato, ma l’impressione è si andrà alla ricerca di un profilo di qualità per permettere alla Nazionale non solo di compiere il definitivo salto di qualità, ma anche di qualificarsi ai prossimi europei, che al momento sono un miraggio.