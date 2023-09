Scoppia il caso Dia: rottura con la società, rimane in Francia

Scoppia il caso Boulaye Dia in casa Salernitana. Dopo l’infortunio rimediato in Nazionale, l’attaccante senegalese non è ancora tornato in Italia tra l’inevitabile disappunto dei dirigenti granata.

Al momento l’ex Villarreal è ancora in Francia al fianco della sua famiglia, scelta e situazione sulla quale ci sarebbe massimo riserbo da parte della Salernitana, ma dalla quale si potrebbe inevitabilmente trarre un qualcosa che decisamente non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi granata, già abbastanza agitati di loro per un inizio di stagione non impeccabile da parte degli uomini di Paulo Sousa.

Stando alle ultime notizie, infatti, fra Dia e la coppia Iervolino-De Sanctis sarebbe rottura totale, situazione che potrebbe decisamente portare a delle conseguenze importanti da qui alle prossime settimane.

Dia-Salernitana: è rottura totale, il motivo

A quanto pare fra Boulaye Dia e la Salernitana sarebbe sceso il gelo più totale. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il mancato ritorno in Italia dell’attaccante senegalese programmato per lunedì. Dopo il grave infortunio muscolare rimediato in Nazionale, Dia era infatti atteso a Salerno per sottoporsi martedì a delle visite mediche per approfondire di più la sua situazione, ma l’ex Villarreal ha preferito rimanere in Francia.

Una permanenza non concordata con la società e giustificata da Dia parlando di ‘impossibilità di raggiungere l’Italia‘. Ovviamente i dirigenti della Salernitana non hanno potuto fare altro che rimanere delusi da questo comportamento dell’attaccante di Paulo Sousa, mosso -molto probabilmente- da un senso di rivalsa a seguito di quanto successo nelle ultime settimane.

Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dalle parti di Salerno temono che Boulaye Dia si sia comportato così sia per la mancata cessione al Wolverhampton, saltata nelle ultimissime ore di calciomercato, sia per la sua esclusione dalla lista dei convocati contro il Lecce a causa di “un atteggiamento sbagliato in vista della partita” che aveva indotto la Salernitana a comminargli anche una multa da circa trentamila euro.

Scoppia il caso Dia: la strategia della Salernitana

E’ dunque scoppiato il caso Dia in casa Salernitana. Vista però l’importanza del giocatore, il club granata è fiducioso di riuscire in qualche modo a ricucire i rapporti con le parti, anche arrivando a patti che potrebbero non accontentare propriamente tutti.

Alla Salernitana serve Dia, ed al senegalese serve un trampolino di lancio, se così vorremmo definirlo, verso la definitiva consacrazione, e ritornare insieme in campo è l’unica soluzione plausibile per entrambi.

Infortunio Dia: i tempi di recupero

A fronte di quanto sta succedendo, al momento non si conosco ancora i precisi tempi di recupero di Boulaye Dia da questo infortunio muscolare. Se il senegalese si fosse posto alle visite mediche prenotategli dalla Salernitana forse oggi sapremmo di più, ma la realtà dei fatti dice che dobbiamo affidarci a quanto riportato dal Senegal, che per l’attaccante ha parlato di almeno 15 giorni di riposo. Seguendo questo report, Dia sarebbe potuto tornare in campo contro l’Inter solo a fine mese. Staremo a vedere se le cose cambieranno in questi giorni.