Serie A, infortunio al torace: che tegola, il comunicato ufficiale del club

Brutte notizie stando a quella che è stata l’amichevole disputata dal club di Serie A che ha annunciato oggi le condizioni dopo l’infortunio.

Un problema non di poco conto, considerando la botta presa al torace, in un punto delicato, dopo la sfida giocata in amichevole per la preparazione della stagione di Serie A che è alle porte.

Un club italiano, tra quelli che disputano le manifestazioni europee, potrebbe dover fare a meno di un proprio titolare inamovibile e per infortunio, in un ruolo delicato in campo, tra gli undici titolari. Ecco cos’ha comunicato il club, attraverso il proprio sito ufficiale.

Serie A, infortunio al torace: le condizioni del giocatore

Sono state rese note le condizioni del calciatore di Serie A che, nell’ultima amichevole disputata e legata alle amichevoli che il club sta disputando per i test di preparazione al prossimo campionato, si è ritrovato KO a causa dell’infortunio.

Ha disputato la sfida contro la Stella Rossa e, il club, ha rivelato quelle che sono le sue condizioni dopo l’infortunio.

Un problema al torace, sul quale sta ora lavorando per il suo recupero perché nei giorni a seguire dal suo infortunio, ha subìto dei postumi come comunicato dalla Fiorentina: il club viola ha svelato le condizioni di Pietro Terracciano, dopo l’infortunio nell’ultima gara contro la Stella Rossa, non potendo partecipare a quella odierna contro il Grosseto.

Fiorentina, le condizioni di Terracciano dopo l’infortunio: il comunicato

Il comunicato da parte del club è stato pubblicato sul sito della Fiorentina. Il club toscano ha spiegato così i motivi dell’assenza di Pietro Terracciano, legati appunto all’infortunio al torace, nella sfida contro il Grosseto di quest’oggi: “La Fiorentina comunica che, per la trasferta odierna contro il Grosseto, dovrà fare a meno di Pietro Terracciano. Il motivo è legato alla sua permanenza a Firenze a causa dei postumi della contusione toracica subita nella sfida amichevole contro la Stella Rossa di Belgrado, disputata la settimana scorsa”.

Ultime Fiorentina, i tempi di recupero per Terracciano: pronto Cerofolini

Pronto Cerofolini, a sostituire l’infortunato Pietro Terracciano. Il portiere titolare resterà Terracciano e, per la prima sfida di campionato contro il Genoa, il club toscano spera di averlo a disposizione. Nel corso di questi giorni si continueranno a monitorare quelle che sono le condizioni di Terracciano per il problema al torace e, il club viola, spera di poterlo convocare e avere a disposizione per le prime gare di agosto. Al suo posto, oggi col Grosseto, è stato impiegato titolare appunto Cerofolini.