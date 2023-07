Follia in Premier League: 120 milioni per il centrocampista

La Premier League continua a muovere cifre vertiginose per i cartellini dei singoli calciatori, non c’è solo il Chelsea.

Se da un lato il campionato saudita promette tanti soldi ai calciatori in senso di ingaggi personali, dall’altro c’è anche una Premier League che diventa sempre più competitiva. Come? Facendo offerte folli alle società per avere i calciatori migliori. Adesso questa pratica non è messa in atto soltanto dal Chelsea.

Certo, tra estate e gennaio scorsi, i Blues hanno dato prova di non avere problemi con le richieste delle società ed hanno dato vita ad un mercato incredibile. Forse, alcune offerte erano un tantino eccessive, ma sicuramente a Londra sono arrivati calciatori di spessore come Enzo Fernández, pagato 120 milioni e Mykhaylo Mudryk che secondo Transfermark è costato “solo” altri 70.

Molte società inglesi, si sa, sono in grado di prodursi in spese belle alte e ad esserne felici sono ovviamente le squadre che possono ricevere offerte allettanti, vedi l’ultimo caso, Sandro Tonali, che lascia il Milan per una cifra molto alta. E con tutte queste squadre a portare a casa rinforzi di un certo livello, non poteva esimersi dal farsi sentire anche l’Arsenal che per larghi tratti della passata stagione ha anche dato l’impressione di poter vincere il campionato inglese.

Follia in Premier: è successo in queste ore

Mikel Arteta si sarebbe imposto in prima persona andando a bussare alla porta della dirigenza per chiedere che anche la sua squadra potesse essere all’altezza, prima dell’inizio del campionato. A quanto pare, i Gunners hanno preso sulla parola il tecnico spagnolo ed hanno preparato due colpi pesantissimi. Soldi, che però stavolta resteranno all’interno del movimento Premier, visto che i due calciatori arriveranno da due squadre inglesi e cioè il West Ham ed il Chelsea.

A quanto pare è praticamente fatta per Declan Rice, centrocampista ventiquattrenne degli Hammers, in scadenza del contratto a giugno 2024 con opzione di rinnovo che però non avverrà mai. Perché ovviamente Rice non dirà di no all’offerta di ben 121 milioni di euro, né lo farà il West Ham, squadra che dieci anni fa lo prelevò proprio dalle giovanili del Chelsea, facendolo esordire tra i professionisti nel 2017.

Altro colpo di livello è stato quello di Kai Havertz. L’attaccante tedesco classe ’99 che con un suo gol ha regalato al Chelsea l’ultima finale di Champions League vinta. Ebbene, anche i Blues hanno scelto di non rinunciare all’offerta faraonica per un loro calciatore, visto che per Havertz l’Arsenal ha ottenuto ben 75 milioni di euro.