Klose allenerà in Italia: il suo annuncio sulla destinazione

Ha rilasciato un’interessante intervista in merito al suo futuro, la leggenda del calcio tedesco, Miroslav Klose.

Una carriera vissuta in parte anche in Italia, dove ha trovato l’amore di una tifoseria in particolare che è quella in Capitale, legata alla Lazio.

Un legame oggi divenuto indissolubile, tant’è che nella stessa intervista, i temi toccati sono stati quelli legati alla Lazio stessa. L’ex giocatore biancoceleste, divenuto oggi allenatore, ha parlato del suo futuro ai microfoni di un quotidiani italiano, che potrebbe essere proprio nel paese nostrano.

Klose di nuovo in Italia: da allenatore, ecco l’annuncio

L’annuncio su quelle che sono le sue intenzioni, dopo un passato recente vissuto prima tra le giovanili del Bayern Monaco, come collaboratore tecnico per la crescita dei giovani in Germania, e poi il primissimo ruolo da primo allenatore dell’Altach.

L’ex Altach è convinto della sua voglia di allenare, con la volontà di far crescere i giovani in Italia in quello che ha definito come “sogno”, adesso che vuole allenare lì dove ha chiuso la sua carriera da giocatore.

Dal 2011 al 2016 ha giocato per la Lazio, legandosi profondamente al club biancoceleste. E adesso Miroslav Klose vorrebbe tornare proprio alla Lazio, nel ruolo di allenatore delle giovanili dei biancocelesti.

Klose può tornare alla Lazio: il ruolo del tecnico tedesco

La leggenda tedesca vuole muovere i primi passi per diventare un grande allenatore, dopo la brillante carriera vissuta da giocare in Germania e alla Lazio.

Ad uno dei quotidiani principali in Italia ha rilasciato un’intervista dove ha parlato di quello che è il suo sogno di tornare in biancoceleste. Con Sarri al comando della Prima Squadra, nelle sue intenzioni quelle di collaborare nell’area tecnica per la crescita dei giovani.

Miroslav Klose alla Lazio: le parole dell’ex centravanti

Ai microfoni de Il Messaggero, in merito al suo futuro, ha parlato l’ex allenatore dell’Altach, Miroslav Klose, parlando della Lazio: “Claudio Lotito lo sa già, sarebbe fantastico vedere di nuovo Formello da allenatore. Se ci ho parlato? Nessuna telefonata mi è mai arrivata, sento di voler guidare i giovani. Quando sono arrivato a Roma per il decennale della Lazio, ho parlato con la società e sanno bene quello che voglio fare “da grande”. Lavorare coi giovani mi darebbe stimoli importanti, potendo promettere loro di arrivare in Serie A o in Bundesliga. Mi piace tantissimo lavorare coi giovani e insegnargli qualcosa che ho imparato nella mia carriera. Farlo a Roma, per la Lazio, sarebbe un sogno. Io amo la Lazio, così come la mia famiglia. Amiamo la città di Roma”.