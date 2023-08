Salah lascia il Liverpool: l’annuncio dell’agente

Arriva l’inaspettato annuncio di calciomercato dell’agente di Momo Salah riguardo il suo addio dal Liverpool, perché ci sono tante voci che riguardano il calciatore egiziano.

Arrivano aggiornamenti di mercato che riguardano l’esterno che è stato accostato a più squadre in queste ultime settimane, tanto che ora è uscito allo scoperto il suo stesso agente per chiarire che posizione prendere.

Le prossime ore saranno decisive per capire che tipo di scelta farà il giocatore che continua ad essere contattato da altre società e ora anche il Liverpool vuole capirne di più dopo le parole dell’agente.

Calciomercato: Salah lascia Liverpool, la decisione

Arrivato nel 2017 dalla Roma per poco più di 40 milioni di euro, oggi Salah è ancora uno dei pilastri del Liverpool. Perché l’esterno d’attacco egiziano è stato uno dei principali artefici dei successi dei Reds con il nuovo progetto di Jurgen Klopp. E’ riuscito a vincere tutto in Inghilterra in questi anni e anche ad arrivare al trionfo della Champions League qualche anno fa. Ora si prepara ad iniziare quella che sarà la sua settima stagione con la maglia del Liverpool.

Momo Salah è tra i giocatori più ricercati al mondo anche all’età di 31 anni. Perché l’esterno continua ad essere decisivo al Liverpool e a fare spettacolo con i suoi numeri. Da quando è arrivato in Inghilterra ha messo a segno 186 gol e 79 assist in 305 presene con il club storico dei Reds, superando continuamente la doppia cifra di reti stagione dopo stagione.

Anche lo scorso anno ha raggiunto grandi numeri e per questo motivo ci sono state tante voci di calciomercato che riguardavano l’addio di Salah dal Liverpool. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2025 e ora ha parlato il suo agente per chiarire la situazione.

Liverpool: futuro Salah, annuncio dell’agente

Mohamed Salah non si muoverà da Liverpool. Anche se ci sono state tante voci di mercato non ha intenzione di privarsi di lui il club inglese anche l’allenatore Jurgen Klopp. Un messaggio importante è arrivato direttamente dal suo agente nelle ultime ore.

Sul possibile addio di Salah dal Liverpool si è espresso direttamente Ramy Abbas, procuratore del giocatore che ha confermato la sua posizione sul proprio profilo ufficiale di Twitter. Questo quanto scritto: “Se avessimo considerato l’idea di lasciare il Liverpool quest’anno, non avremmo rinnovato il contratto l’estate scorsa. Mohamed rimane legato al Liverpool”.

Calciomercato Salah: occasione Arabia Saudita

Segnale chiaro per Salah che resterà fino al 2025 al Liverpool salvo sorprese la prossima estate del 2024. Sicuramente questa stagione giocherà ancora con il club di Premier League, poi si vedrà. Nel futuro potrebbe esserci l’occasione di andare a giocare in Arabia Saudita, dove già stanno pensando a lui per il futuro.