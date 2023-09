Torino Roma: Mourinho lo esclude, scelta a sorpresa

Torino Roma andrà a chiudere la 5a giornata di Serie A con Juric e Mourinho in cerca di una vittoria e continuità di risultati. Perché arrivano entrambe le squadre da un buon momento di forma.

Ora però bisognerà dare tutto in una partita che si preannuncia veramente combattuta e che può rivelarsi importante in vista della stagione in corso che è appena iniziata. Qualcosa potrebbe cambiare in maniera importante.

Da capire che tipo di scelte verranno prese per una partita così importante e delicata che potrebbe essere lo slancio definitivo di una delle due squadre che arrivano da vittorie e segnali importanti.

Torino Roma: Juric contro Mourinho per le prime posizioni di Serie A

Momento molto importante per il Torino di Juric e la Roma di Mourinho che in un big match si giocano una partita che può portare punti che possono fare la differenza in vista del resto della stagione. Ci sono delle novità anche per quanto riguarda le formazioni delle due squadre.

Roma: Mourinho senza Pellegrini e Aouar

E’ una situazione difficile per Mourinho per quanto riguarda le scelte di centrocampo. Perché l’allenatore portoghese ha perso per infortunio Renato Sanches in settimana, mentre il capitano Pellegrini è tornato ad allenarsi soltanto venerdì col resto del gruppo e non è al meglio della forma. Infine, c’è Aouar anche che è appena tornato e non è al meglio. Da capire quindi chi schiererà in Torino Roma.

A centrocampo si giocano un posto il recuperato Aouar e il giovane Bove per affiancare Cristante e Paredes, entrambi reduci da gol nelle ultime partite. Torna convocato Pellegrini che però può anche non scendere proprio in campo. L’allenatore sembra aver già deciso sui chi rischiare e chi no.

Probabili formazioni Torino Roma: le scelte dei due allenatori

Sono diversi i giocatori indisponibili per Juric e Mourinho che hanno preso delle scelte in base anche a chi è al meglio della forma rispetto a chi non al 100% perché appena rientrato da un infortunio o un acciacco. Arrivano ora le scelte per quanto riguarda la prossima partita di Serie A. Queste le probabili formazioni di Torino Roma: