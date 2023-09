170 milioni di euro, via da Napoli a gennaio

Un top club potrebbe avanzare un’offerta monstre da 170 milioni per prendere il big del Napoli già a gennaio: assalto dalla Premier League

Testa al Bologna, tra pochissimo, con l’obiettivo di tornare a brillare sul campo. L’inizio di stagione del Napoli campione d’Italia è stato tutt’altro che esaltante. Al debutto in Champions League è arrivata una vittoria sofferta ai danni del modesto Sporting Braga. Soltanto un autogol nel finale ha permesso alla truppa partenopea di portare a casa i primi tre punti europei.

Alla fine va anche bene così, una grande squadra deve essere in grado di superare qualunque ostacolo anche quando non esprime il suo miglior calcio. Ma è altrettanto vero come il Napoli, al momento, non sia più quel gruppo meraviglioso che ha incantato chiunque durante la passata stagione. Le difficoltà ci sono, è abbastanza evidente.

La brutta sconfitta subita per mano della Lazio dell’ex Maurizio Sarri ha generato non poco rumore fra i tifosi, i quali ritengono che Rudi Garcia non sia l’uomo giusto per permettere al club campano di aprire un ciclo vincente. Difatti, già fanno discutere alcune scelte messe in atto dall’allenatore francese, che rischia di farsi divorare dall’ombra gigantesca del nuovo commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti.

Inoltre, si registra parecchio timore per quanto concerne ciò che sta succedendo a Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano è in assoluto uno dei punti di riferimento principali per il Napoli, ma attualmente vive un periodo complicato. Da diversi mesi il giovane attaccante non riesce più a segnare, di conseguenza in game non incide più di tanto.

Questo è un problema tutt’altro che indifferente e le voci inerenti al futuro del gioiello di Tbilisi di certo non aiutano. In particolare, si è parlato molto del tema riguardante il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia, con la società targata Aurelio De Laurentiis che negli scorsi giorni ha smentito ufficialmente l’esistenza di una trattativa per il prolungamento dell’accordo scritto in scadenza il 30 giugno del 2027.

Napoli, assalto dalla Premier a Kvaratskhelia: firma già a gennaio, 170 milioni sul piatto

Per adesso il Napoli non vuole pensarci, non è una priorità. Ad ogni modo, il club campano dovrà comunque guardarsi le spalle dai possibile assalti da parte dei top club europei. A tal proposito, non è da escludere che una big inglese provi ad assicurarsi le prestazioni della stellina georgiana già durante il calciomercato di gennaio.

Lo riferisce su ‘X’ l’insider Indykaila News, secondo cui il Liverpool avrebbe aperto i dialoghi con la dirigenza azzurra al fine di portare Kvaratskhelia alla prestigiosa corte di Jurgen Klopp soltano fra pochi mesi. I ‘Reds’, sempre secondo la fonte citata, potrebbero addirittura avanzare un’offerta monstre da ben 170 milioni di euro.

Una cifra quasi impensabile che potrebbe spingere De Laurentiis ad accettare, a maggior ragione se l’ex Dinamo Batumi non dovesse migliorare in maniera rilevante il proprio rendimento all’interno del rettangolo verde di gioco. Questione di tempo? Molto più sì che no sulla carta, col Napoli che di base non considera affatto una cessione a stagione in corso. Ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI