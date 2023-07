Zeman il nuovo allenatore: l’annuncio del presidente

Zdenek Zeman non ha intenzione di fermarsi e continuerà la sua carriera da allenatore: l’annuncio del presidente non lascia spazo a dubbi.

Zdenek Zeman è pronto a ricominciare ancora una volta in panchina. L’allenatore boemo non conosce ancora con certezza il suo futuro ma ha deciso di continuare ad allenare ed è stato molto chiaro qualche settimana fa quando ha parlato del suo futuro.

Zeman nel suo futuro vede ancora una panchina di una piazza storica e prestigiosa, che intende fare il salto di qualità e ascoltare ancora il suo modo di affrontare il calcio. Il boemo vuole continuare ad insegnare calcio ai giovani e a dare un’opportunità ai suoi calciatori.

Svolta Zeman, pronto ad allenare ancora: le ultime

Zdenek Zeman continua la sua vita da allenatore. Il tecnico boemo è stato uno dei rivoluzionari del calcio italiano e nel suo futuro potrebbe esserci ancora un’avventura di primo livello. Ha fatto tantissimo per il calcio italiano, ha rivalutato e valutato tantissimi talenti, facendoli diventare i grandi che sono oggi, e ora non ha intenzione di fermarsi.

A 76 anni Zeman vuole continuare ad allenare per tenere viva la fiammella del calcio che ha sempre fatto da spalla alla sua vita. È stato fondamentale anche per tanti calciatori italiani, oltre che di ispirazone per molti allenatori.

Zeman ha deciso di firmare ancora un contratto importante: nelle sue idee c’è la voglia di continuare ad essere grande per qualche altra stagione.

Pescara, Zeman continua ad allenare: i dettagli

Il Pescara ha deciso di affidare la panchina a Zdenek Zeman qualche mese fa e ora c’è la Serie C ad attendere il club abruzzese. La situazione non è semplice per la squadra del presidente Sebastiani che, però, ha in mente un progetto importante per riportarla ai fasti di un tempo.

L’obiettivo del Pescara è quello di risalire subito in Serie B e poi provare anche a tornare in Serie A. Con Zeman c’è la garanzia che tanti calciatori possano scegliere la piazza anche per il mister e nei prossimi giorni si definirà la trattativa.

Zeman al Pescara può vivere l’ultima grande esperienza della sua carriera da allenatore. Ci era già stato nel 2011-2012 e nel 2017-18 e ora può continuare ancora per provare a far crescere il club.

Pescara, Sebastiani sul futuro di Zeman: l’annuncio

Il Pescara si affiderà ancora a Zdenek Zeman come allenatore della prossima stagione? L’allenatore boemo è considerato una divinità in terra abruzzese e anche dalla società è tenuto fortemente in considerazione.