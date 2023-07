Calciomercato: quale futuro per Buffon, l’agente svela tutto

L’agente di Buffon svela il futuro del portiere del Parma, ecco tutti i dettagli riguardo il destino dell’ex Juve.

Nelle ultime settimane si è discusso tanto del futuro di Gigi Buffon al Parma. L’estremo difensore non ha ancora sciolto le riserve riguardo il suo destino. E’ ancora sotto contratto con i gialloblù fino al 2024 anche se l’ipotesi del ritiro non è da scartare. Ecco l’annuncio dell’agente Silvano Martina che ha chiarito la situazione relativa al suo assistito.

Emergono delle novità riguardo il futuro di Gigi Buffon al Parma. Il portiere ha ricevuto una ricca proposta dall’Arabia Saudita. L’offerta che s’è presentata è davvero importante ed è per questo motivo che l’ex Juve vuole prendersi del tempo a disposizione prima di dare una risposta affermativa. Ecco, intanto, l’annuncio del suo agente Silvano Martina che ha chiarito la situazione riguardo il suo assistito che prossimamente dovrà prendere una decisione in merito a cosa fare della carriera da calciatore, se proseguire o meno.

Futuro Buffon Parma, l’annuncio del suo agente Silvano Martina

Attualmente è sotto contratto con il Parma fino al 2024 ma Buffon non ha ancora preso una decisione riguardo il suo futuro. Il portiere sta meditando anche l’addio al calcio giocato.

Sullo sfondo l’ipotesi di intraprendere una carriera dirigenziale nel Parma anche se nelle ultime settimane gli è arrivata una super offerta dall’Arabia Saudita con alcuni club interessati a Buffon. Proposta schock che l’estremo difensore sta prendendo in considerazione anche se l’età non aiuta il portiere, che compirà 46 anni il prossimo gennaio.

Ecco perché Buffon sta valutando bene il suo futuro visto che, nel caso in cui accettasse la proposta degli arabi, dovrà immaginare di stare lontano dalla sua famiglia per almeno due stagione. Non è una decisione facile per il portiere che potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura e accettare la sfida di giocare fino a 47 anni e chiudere la sua carriera nella Saudi Pro League. Intanto, il suo storico procuratore Silvano Martina ha detto la sua nel corso di un’intervista a ParmaLive.

Calciomercato: le ultime sul futuro di Buffon

Ecco le dichiarazioni di Silvano Martina sul futuro di Buffon in questo calciomercato estivo 2023. “Non ha ancora deciso anche perché attualmente Gigi è in vacanza. Quando tornerà parleremo del suo futuro, ci sarà modo e tempo per parlare del suo destino. Ad oggi non ci sono novità”.