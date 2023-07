Juve: lo mettono fuori rosa, big alla porta

Mossa a sorpresa della Juventus che ha deciso di mettere fuori rosa il big. Adesso il giocatore dovrà trovare una nuova squadra in questo calciomercato estivo 2023.

Mano pesante del club bianconero che ha deciso di mettere alla porta il calciatore. Adesso, uno dei veterani della squadra, dovrà trovarsi una nuova sistemazione in un club diverso da quello bianconero altrimenti rischia di stare fermo un anno. Ecco cosa è successo e quali sono state le motivazioni che hanno spinto la dirigenza a mettere alla porta il calciatore.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giuntoli e Manna hanno raggiunto in vacanza il giocatore e comunicato la decisione della società di escluderlo dalla prima squadra. Adesso è ufficialmente fuori rosa, non parteciperà al ritiro negli Stati Uniti della Juventus. L’agente dovrà trovare una nuova destinazione al suo assistito.

Juventus: Allegri lo fa fuori, è stato messo fuori rosa

Nuovo colpo di scena in casa Juventus con l’allenatore che ha deciso di mettere fuori rosa il calciatore che non rientra più nei piani di Allegri. La decisione è stata concordata anche con la società che ha avallato la scelta del tecnico di escludere, dalla prima squadra, il giocatore che adesso dovrà trovarsi una nuova destinazione

Leonardo Bonucci è ufficialmente fuori rosa nella Juventus. Manna e Giuntoli hanno raggiunto il difensore in Toscana, dove è in vacanza con la famiglia, per comunicare questa decisione. Adesso il nuovo capitano della Juventus sarà Danilo. Una decisione drastica maturata nelle ultime settimane con Allegri che aveva già deciso di far fuori il calciatore che lo scorso anno ha trovato poco spazio.

Lunedì prossimo, Bonucci rientrerà dalle vacanze e si allenerà da solo alla Continassa fino a nuovo ordine. La volontà delle parti è trovare una soluzione che possa facilitare la cessione del calciatore che nelle scorse settimane è stato accostato a numerosi club.

Juventus: quale futuro per Bonucci

Toccherà all’agente di Bonucci, Alessandro Lucci, trovare una nuova destinazione al difensore ed capitano dei bianconeri. Il suo ingaggio con la Juventus è di 3,5 milioni annui. A fronte anche della sua età, non sarà facile trovare un nuovo club disposto a dargli tutti questi soldi. Ecco perché all’orizzonte anche il rischio per Bonucci di restare un anno fermo. Bisognerà trovare un accordo di massima per facilitare anche l’uscita del calciatore, una soluzione potrebbe essere la rescissione consensuale del contratto. Sullo sfondo, le piste esotiche che portano il calciatore in Arabia Saudita oppure nella Major League Soccer dove milita una sua vecchia conoscenza come Giorgio Chiellini. Tutte situazioni, queste, che andranno valutate attentamente intanto Bonucci si allenerà da solo a Torino e non sarà più il capitano della Juventus.