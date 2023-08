Allenamenti al VAR, così cambia la Serie A: “Sotto stress, ecco come funziona”

L’arbitro di Serie A ha parlato di quella che sarà la stagione 2023/2024 al VAR, con esperienza “sotto stress”.

Direttamente dal ritiro degli arbitri è stato possibile ascoltare le parole di uno degli arbitri con maggior esperienza tra i membri dell’AIA e, le sue parole, sono in merito a quella che sarà l’annata al VAR con “simulazioni sotto stress” come annunciato dallo stesso direttore di gara.

Tra i diversi, molto presto, saranno annunciati gli arbitri che prenderanno parte alle prime partite di campionato e sicuramente ci sarà anche lui tra i primi appuntamenti importanti in Serie A. Gli arbitri sono a lavoro, così come tutte le squadre, in attesa di cominciare il loro campionato. Allenamenti al VAR e non solo, sono state dichiarate alcune cose in merito all’inizio della nuova stagione in Serie A.

Serie A, allenamenti al VAR: così cambia tutto, “Sotto stress”

“Sotto stress”, ecco come definiscono gli arbitri in quelli che sono gli allenamenti al VAR che ci sono e ci saranno, secondo l’intervista all’arbitro Chiffi.

Direttamente dal ritiro sono stati raggiunti dai colleghi di SportMediaset, i direttori di gara che si stanno allenando in vista della stagione 2023/2024.

Per cambiare e migliorare la Serie A, con l’utilizzo del VAR in quelli che sono veri e propri allenamenti sotto stress al monitor, che stanno svolgendo nel ritiro dell’AIA. A prendere parola, spiegando e raccontando gli allenamenti, è infatti l’arbitro Daniele Chiffi.

Chiffi racconta gli allenamenti al VAR: come funzionano

L’arbitro Daniele Chiffi, che vivrà una stagione da protagonista in Serie A, svela gli allenamenti al VAR che stanno svolgendo gli arbitri in ritiro: “Allenarsi sotto stress al VAR ci aiuta perché poi dobbiamo essere pronti in campo, in situazioni del genere. Lo strumento ormai fa parte dell’arbitraggio, l’obiettivo è trovare maggiore uniformità possibile e, più ci esercitiamo, più sarà fattibile. Ben vengano le esercitazioni anche durante i nostri allenamenti, mettendoci sotto stress e simulando il più possibile la fatica e la tensione che si affrontano quando andiamo a visionare le immagini al monitor. Questo ci serve per essere poi pronti e capaci di analizzare gli episodi con lo stress che abbiamo intorno, in momenti delicati della partita che due squadre affrontano, in un episodio importante da decidere”.

Serie A, gli arbitri della prima giornata

Gli arbitri della prima giornata si conosceranno solo tra qualche giorno, nella settimana che sarà della prima giornata di campionato in Serie A. Intanto i direttori di gara si stanno allenando per preparare la nuova stagione per l’AIA, così come le venti squadre partecipanti al campionato.