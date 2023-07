Gattuso rifiuta l’Arabia Saudita: accordo con una big

Gennaro Gattuso torna in panchina dopo l’esperienza al Valencia: il tecnico calabrese è pronto a tornare in sella dopo qualche anno negativo.

L’allenatore italiano sta vivendo un inizio di estate rovente, vuole trovare subito l’accordo per firmare il nuovo contratto e tornare subito in sella. Non gli piace l’etichetta che parte del mondo dei tifosi gli sta attribuendo e vuole tornare a mostrare il suo valore. Con il Napoli è riuscito a vincere una Coppa Italia nell’anno peggiore dei partenopei e ha intenzione di tornare tra i grandi.

Stanno arrivando offerte importanti dall’Arabia Saudita a Gennaro Gattuso che, però, ha deciso di declinare il fascino dei soldi per inseguire ancora quello del calcio giocato.

Gattuso rifiuta l’Arabia Saudita: risposta secca del tecnico

Il nome di Gennaro Gattuso è stato accostato all’Arabia Saudita. L’allenatore italiano ha perso il treno spagnolo e si è lasciato in malo modo con il Valencia ma ora ha intenzione di tornare tra i grandi il prima possibile. Dopo essere stato fermo diversi mesi, Gattuso è stato accostato a diversi club della Saudi Pro League e ha trattato direttamente con il governo arabo.

Il futuro di Gennaro Gattuso non è ancora stato scritto ma potrebbe essere arrivato il momento della firma. Vuole una nuova avventura importante, con un progetto serio da cui partire da zero.

L’ex allenatore di Milan e Napoli ha ricevuto negli scorsi giorni alcune proposte allettanti da parte di club dell’Arabia Saudita ma ha deciso di rifiutare.

No di Gattuso all’Arabia Saudita: il motivo

Gennaro Gattuso non allenerà in Arabia Saudita. L’allenatore calabrese sente di poter dare ancora tanto ai club europei e non vuole ancora seguire l’onda del fascino economico per continuare a vivere grandi esperienze europee.

Gattuso è pronto a riprendersi una grande panchina dopo l’addio al Valencia. Il tecnico calabrese ha ancora il dente avvelenato in Serie A dopo aver lasciato anche l’incarico alla Fiorentina dopo pochissimi giorni, per firmare un altro accordo importante. Ci sono delle offerte sul piatto e ora è alla ricerca di una nuova avventura.

Il tecnico calabrese è senza squadra da qualche mese. Gattuso dice no all’Arabia Saudita perché vuole restare in Europa: secondo quanto riferisce TMW l’ex Milan e Napoli sta aspettando un’offerta importante dal calcio europeo.

Dove allenerà Gattuso? Le possibilità sul futuro

Gennaro Gattuso non ha offerte in Serie A. Il tecnico calabrese ha deciso di restare in Europa, e ha intenzione di avviare un progetto molto serio. Il calcio italiano potrebbe riaccoglierlo dopo l’esperienza al Valencia ma solo in Serie B.

Per Gattuso sono ancora aperte le strade che portano alla Liga e alla Premier League. Potrebbero arrivare offerte importanti dall’estero e a quel punto saranno considerate con estremo interesse.