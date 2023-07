Mbappe, scoperto l’intreccio con la Juventus: affare clamoroso

Il futuro di Kylian Mbappe è tornato ad essere argomento caldissimo per il calciomercato estivo: si è scoperto l’intreccio con la Juventus.

Il talento francese sta decidendo proprio in queste ore il suo futuro, dopo l’annuncio che ha scombussolato il mondo del calcio. Al PSG ha sempre ribadito di stare bene ma non è da escludere il clamoroso addo con il conseguente accordo con un’altra big europea.

Ora è stato scoperto anche il clamoroso intreccio tra Mbappe e la Juventus che può portare al cambiamento radicale anche per la Serie A. Nei prossimi giorni si può sbloccare l’affare a cifre importanti che daranno il via all’effetto domino per i grandi club.

Mbappe cambia il calciomercato europeo: le ultime

Il futuro di Kylian Mbappe torna a prendersi la scena sul calciomercato internazionale. Ora il suo trasferimento è guardato con estremo interesse anche dalla Juventus e da tutto il calcio italiano. Nelle scorse settimane aveva annunciato la permanenza al PSG con cui ha un contratto in essere fino al 2024. Ora le decisioni possono mettere nei guai anche i piani delle big di Serie A.

L’attaccante francese ha parlato qualche settimana fa delle sue intenzioni future ma non aveva fatto i conti con quelle del PSG. Ci sono dei riscontri molto interessanti che si stanno sviluppando nelle ultime ore, anche secondo quanto riferito dal presidente Nasser Al-Khelaifi.

Il futuro di Mbappe cambia il mercato. Il fenomeno francese sembra pronto a lasciare Parigi con effetto immediato e sta scegliendo il suo prossimo club.

Mbappe Juventus: l’addio del francese cambia il futuro di Vlahovic

L’addio di Mbappe al PSG chiama il Real Madrid all’attenzione immediata. Il club spagnolo è alla ricerca del francese già da qualche anno, essendo il club dei sogni dell’ex campione del mondo. Il presidente del Paris Saint-Germain ha chiarito senza peli sulla linga il futuro di Mbappe: senza rinnovo immediato dirà addio in questa sessione di calciomercato e non a a parametro zero.

Il Real Madrid ha già speso tantissimo per l’acquisto di nuovi talenti da regalare a Carlo Ancelotti e non è detto che riuscirà a prendere anche Mbappe, anche se ci proverà. Così come non è da escludere qualche cessione eccellente per far spazio al fenomeno francese che nei prossimi giorni avrà un incontro con la proprietà del PSG.

Ma il futuro di Mbappe cambia anche il futuro di Vlahovic. L’attaccante serbo ha vissuto una stagione horror con la Juventus e in caso di offerta di una big è pronto a salutare i bianconeri.

Vlahovic al Real Madrid se Mbappe rinnova

Vlahovic al Real Madrid è una possibilità concreta. I Blancos hanno perso Karim Benzema e hanno deciso di puntare su un altro attaccante di primo livello. Se Mbappe non dovesse arrivare in questa sessione di trasferimenti, è possibile che Ancelotti chieda Vlahovic.

La Juventus ha fatto il prezzo: per cedere Vlahovic servono 85 milioni di euro. Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Real Madrid vuole prima capire quale sarà il futuro di Mbappe e poi deciderà se puntare sul classe 2000 bianconero.