Gattuso vola in Arabia: 30 milioni, lo raggiunge il ‘fedelissimo’

Le squadre dell’Arabia Saudita fanno grande “shopping” in Europa: Rino Gattuso è uno degli ultimi, ed è pronto a portarsi un “fedelissimo”

Tutti (o quasi) in Arabia Saudita. L’Al-Hilal e l’Al-Nassr stanno facendo incetta di giocatori dall’Europa. Non più soltanto calciatori a fine carriera, ma anche nel pieno dell’attività agonistica, strappati alle loro squadre di club per cifre impressionanti.

E nel “giro” di sono anche gli allenatori. In particolare, è l’Al-Hilal ad essere scatenata: la formazione araba sta diventando una sorta di club “europeo”. Dopo aver fatto la spesa in casa Chelsea (l’ultimo è l’ingaggio di Koulibaly) ha preso anche l’allenatore proveniente dal Vecchio Continente.

Si tratta di Rino Gattuso, che reduce dall’esperienza poco positiva al Valencia ha firmato un contratto milionario con l’Al-Hilal. Guadagnerà ben 15 milioni di euro a stagione per due anni, e allenerà la formazione nerazzurra.

Troverà appunto Koulibaly, con cui ha lavorato a Napoli. E proprio il difensore senegalese è uno dei giocatori più pagati della squadra araba. Ha appena firmato un triennale da ben 25 milioni di euro l’anno, salutando senza pensarci due volte il Chelsea, dopo appena un anno. Si tratta di cifre impressionanti e ovviamente fuori parametro per quanto riguarda il calcio europeo.

Rino Gattuso va all’Al-Hilal e chiede un “fedelissimo” dei tempi del Milan

Basti pensare che il senegalese a Napoli guadagnava 6 milioni, e al Chelsea 8. Cifre che già sembravano enormi. Se la ride anche Gattuso, che dopo le varie esperienze negative in Europa prova l’avventura araba, e mal che vada si sarà messo a posto economicamente per la vita. Oltre a Koulibaly, l’ex tecnico del Milan potrebbe ritrovare anche un altro fedelissimo. Si tratta di Franck Kessie, altro uomo “suo” ai tempi rossoneri, per l’appunto.

Il centrocampista è andato al Barcellona, ma non ha lasciato il segno. Potrebbe partire dopo appena una stagione, ed il solito Al-Hilal è pronto a spendere senza problemi. I catalani potrebbero chiedere 30 milioni, e l’affare sembra fattibile. Chiaramente Kessie vorrebbe un contratto faraonico, non inferiore sicuramente a quello di Koulibaly e di altre stelle prelevate dall’Europa, come Kanté: uno dei tanti colpi della squadra araba. E chissà se Gattuso riuscirà a fare bene almeno in Arabia. Anche l’esperienza al Valencia non è stata positiva, visto che è stato esonerato con la squadra sull’orlo della retrocessione.