Calciomercato Napoli: preso il “nuovo Nainggolan”, le ultime

Nuove indiscrezioni di calciomercato relative al prossimo colpo del Napoli: il club è alla ricerca di un centrocampista, può arrivare il nuovo Nainggolan.

Ci sono delle novità sul calciomercato Napoli. La strategia della società azzurra è sempre la stessa, puntare su giovani talenti di qualità. Non cambia lo scenario del Napoli che continuerà ad investire su giocatori semi sconosciuti per ampliare il proprio organico e migliorare la rosa di Rudi Garcia che dovrà essere bravo a far crescere tutti. Ecco le ultimissime relative al colpo a centrocampo: nel mirino del Napoli c’è un giocatore paragonato a Nainggolan.

In attesa dell’annuncio riguardo l’addio di Cristiano Giuntoli, il Napoli ha deciso di cambiare tutto e affidarsi a due ex collaboratori del ds. A guidare il calciomercato saranno Micheli e Mantovani. I due scout coordineranno, insieme allo staff tecnico e al presidente De Laurentiis, le trattative di mercato. La priorità del club, in questo momento, è quella di trovare un nuovo centrocampista. In attesa della definitiva cessione di Kim, che andrà al Bayern Monaco per 60 milioni, e della situazione Osimhen, che non ha ancora deciso se restare con il rinnovo o andare via, c’è un nome nuovo che riguardo il centrocampo: ecco chi può arrivare al Napoli.

Calciomercato Napoli: arriva dalla Premier, è un nuovo centrocampista

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, considerate le difficoltà ad arrivare a Gabri Veiga, il Napoli ha messo nel mirino un nuovo centrocampista. E’ paragonato a Nainggolan, che è stato allenato in passato anche da Rudi Garcia. Il calciatore argentino, classe 2002, è reduce da una buona stagione in Premier League: può lasciare subito l’Inghilterra per trasferirsi al Napoli.

Come riferito da cm.com, Micheli e Mantovani stanno lavorando per portare a Napoli Carlos Alcaraz. Nell’ultima stagione ha totalizzato 4 reti e 2 assist e oggi la sua valutazione si aggira intorno ai 20/22 milioni di euro. Attualmente al Southampton, è un tuttocampista che può giocare dappertutto. E’ uno dei quei giocatori che sicuramente piacerà a Rudi Garcia, visto che Alcaraz è stato paragonato a Nainggolan.

Carlos Alcaraz al Napoli: nuovi aggiornamenti

Carlos Alcaraz è un nome nuovo per il calciomercato del Napoli. Arrivato al Southampton a gennaio 2023, il centrocampista ha giocato nella seconda parte di stagione in Premier League 18 partite con 4 gol e 2 assist. Il ventenne è uno dei migliori talenti del club inglese, che ha concluso la stagione con la retrocessione in Championship. Ecco perché il Napoli è pronto ad approfittare di questa situazione per strappare Carlos Alcaraz al Southampton per 20-22 milioni di euro.