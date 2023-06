Calciomercato Napoli: ecco il sostituto di Kim, è un giapponese

Arriva al Giappone il nuovo Kim: ecco l’obiettivo del Napoli che è a lavoro per sostituire il centrale coreano che andrà via in questo calciomercato.

Nuovi aggiornamenti riguardo il futuro del Napoli in vista della prossima stagione, ecco tutti i dettagli relativi alla cessione di Kim che ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Il difensore centrale della Corea del Sud è pronto a salutare l’Italia per approdare in una big europea. Per la sostituzione di Kim, il Napoli valuta due giocatori del Giappone.

De Laurentiis è a lavoro per mettere a disposizione di Rudi Garcia i primi colpi di questo calciomercato estivo 2023. Il tecnico francese ha le idee chiare riguardo il futuro del Napoli, adesso toccherà alla dirigenza azzurra accontentare l’allenatore. Molte scelte dipenderanno anche dal mercato in uscita, soprattutto dall’ufficialità della cessione di Kim Min-jae che è il centrale difensivo più ricercato in questa fase di calciomercato. Dopo alcuni ammiccamenti con lo United, alla fine il calciatore ha deciso di andare al Bayern Monaco che pagherà la clausola di 60 milioni di euro. Intanto, la società grazie al lavoro dei due scout Mantovani e Micheli, ha già individuato il sostituto di Kim: si tratta un giapponese, ecco chi arriva.

Ultime notizie calciomercato Napoli: ecco chi arriva in difesa

Dopo l’interesse del Manchester United, alla fine Kim è pronto a firmare con il Bayern Monaco. I tedeschi sono in vantaggio nella corsa per il calciatore coreano che lascerà sicuramente l’Italia e Napoli

Arrivato dal Fenerbahçe, l’estate scorsa con il compito di sostituire Koulibaly, Kim è diventato uno dei migliori difensori della Serie A grazie anche al lavoro di Luciano Spalletti che ha migliorato notevolmente le qualità del coreano che adesso si prepara già a lasciare l’Italia. Nel contratto stipulato un anno fa, è stata inserita una clausola da 60 milioni di euro che il Bayern Monaco è pronta a pagare per prendere dal Napoli Kim.

Intanto, per la sostituzione di Kim il Napoli vuole un giocatore giapponese: Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach. E’ il classe 1997 l’obiettivo per la difesa azzurra. Un modo, questo, per migliorare anche la crescita del Napoli che cerca nuovi investitori in Asia. Non è un caso che Aurelio De Laurentiis, subito dopo la vittoria dello Scudetto, aveva annunciato l’arrivo di un americano ed un giapponese al Napoli.

Itakura al Napoli, le ultime di calciomercato

Secondo quanto riportato da Sportitalia, a giorni arriverà l’annuncio riguardo la cessione di Kim al Bayern Monaco. I tedeschi sono pronti a pagare la clausola da 60 milioni di euro per strappare il centrale difensivo agli azzurri. Intanto, il club di Aurelio De Laurentiis ha individuato un nuovo difensore che può sostituire al meglio Kim. L’obiettivo della dirigenza è quello di portare a Napoli Itakura: il classe 1997 del Borussia Monchengladbach può essere l’uomo giusto per sostituire Kim. Dalla sua ha anche la nazionalità giapponese, con Aurelio De Laurentiis pronto ad investire in quel territorio per trovare nuovi sponsor e ampliare il brand Napoli in Asia.