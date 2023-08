Serie A: ricorso al CONI, il club ha chiesto il risarcimento alla FIGC

Arrivano le ultimissime notizie per quanto riguarda il campionato di Serie A con il club che ha appena presentati ricorso al CONI per chiedere il risarcimento alla FIGC.

Una situazione particolare che sta vivendo la società che ora non vuole più starci a queste condizioni e sta provando a chiedere in tutti i modi il risarcimento, pronto l’ultimo tentativo per ottenere quanto richiesto.

La società sente di avere la ragione dalla propria parte e per questo motivo ha deciso di avviare le pratiche e vuole risolvere questa vicenda il prima possibile. Bisognerà ora attendere un po’ con i tempi tecnici per provare a risolvere questa situazione il prima possibile.

Serie A: spunta il caso tra il Genoa, il Parma e la FIGC

Un caso che potrebbe risolversi in queste prossime settimane prima dell’inizio della nuova stagione, ora bisognerà aspettare la decisione finale del Collegio di Garanzia del CONI che dovrà leggere le carte del ricorso e capire tutto per far venire fuori poi la verità e prendere una decisione definitiva riguardo quello che è accaduto nelle ultime settimane tra Genoa, Parma e FIGC. Una vicenda che potrebbe essere risolta con una vittoria del club ligure che è appena tornato in Serie A o con quello ducale che dovrà affrontare una nuova stagione in Serie B dopo aver perso i playoff.

Nelle ultime settimane, esattamente a inizio luglio, è arrivata la sentenza contro il Genoa da parte della FIGC che ha dato ragione al Parma sul caso Hernani. Una vicenda che ora bisognerà capire meglio per sapere come andrà a finire. Il contratto di trasferimento del centrocampista prevedeva che, qualora il calciatore avesse disputato, nella stagione 2022-2023, una gara in campionato di Serie A o Serie B con il Genoa, tale ultima società sarebbe stata obbligata a tesserare a titolo definitivo il calciatore per una cessione a favore del Parma di quella che è stata la somma fissata di € 3.900.190,00, più bonus legati ai risultati del Genoa per un totale di € 1.426.870,00 e anche l’obbligo di riconoscere il 10% del prezzo di futura vendita ottenuto dal Genoa in caso di successivo trasferimento in favore di un terzo club.

Alla fine è arrivata la decisione della FIGC contro il Genoa che ha dato la ragione al Parma in questa vicenda e per questo motivo ora è arrivata la decisione del club ligure di presentare ricorso al CONI per annullare, revocare o riformare la decisione della Corte Federale di Appello riguardo al risarcimento danni di 700mila euro per la vicenda Hernani.

Caso Hernani: ricorso del Genoa al CONI

E’ arrivata la richiesta del Genoa di presentare il ricorso al CONI per il caso Hernani contro il Parma e anche la FIGC. In queste ultime ore è quindi poi arrivata la decisione del Collegio di Garanzia del Coni di emettere un comunicato sulla vicenda.

CONI: comunicato sul caso Hernani, la decisione tra Genoa e Parma

ll Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal Genoa nei confronti della FIGC e del Parma l’annullamento/revoca/riforma della decisione della Corte Federale di Appello sul caso Hernani. Per questo motivo nelle prossime settimane sarà emessa una sentenza definitiva.