Juventus, la decisione di Buffon: ricoprirà un altro ruolo

Svolta a sorpresa per quanto riguarda Gigi Buffon che ha deciso di lasciare il calcio giocato. Il portiere, dopo l’addio al Parma, annuncerà il suo ritiro.

Quale sarà il futuro di Buffon dopo il ritiro? C’è l’annuncio riguardo il ruolo che andrà a ricoprire. A 45 anni, il Gigi nazionale, ha tutte le carte in regola per essere una risorsa importante all’interno di qualsiasi società. Il suo curriculum parla da solo: ecco l’accordo che ha raggiunto. E’ già stato annunciato tutto.

Svolta inattesa e quasi improvvisa. Nonostante un contratto fino al 2024, Buffon ha deciso di rescindere con il Parma. Alla base di questa decisione alcune questioni extra campo e i problemi fisici che hanno indotto portiere ad appendere le scarpette al chiodo dopo una lunga carriera. Il suo futuro sarà ancora nel mondo del calcio ma questa volta dietro la scrivania. Ecco tutti i dettagli.

Buffon lascia il calcio: ecco quale sarà il suo futuro

Emergono nuove indiscrezioni in merito al prossimo incarico che ricoprirà Gigi Buffon. A 45 anni, il portiere ha deciso di smettere con il calcio giocato. Ha voglia di intraprendere una nuova avventura da protagonista.

Nei giorni scorsi era già uscita fuori la notizia relativa al ritorno in Nazionale di Buffon che ricoprirà il ruolo di Club Manager. Lo stesso incarico che, negli anni passati, è stato ricoperto da Gigi Riva e dal compianto Gianluca Vialli. Sarà una figura ed un punto di riferimento per tutto lo spogliatoio dell’Italia.

Una decisione che mette fuori dai giochi un possibile approdo alla Juventus di Buffon. Nonostante i buoni rapporti con Allegri, l’ex portiere ha deciso di intraprendere questa nuova avventura all’interno della Federazione con Gravina e Mancini grandi protagonisti di questa trattativa. Buffon ritroverà anche un suo vecchio amico: è cosa fatta per l’arrivo nell’Italia di Barzagli. L’ex difensore sarà il nuovo assistente tecnico del ct.

Buffon club manager Italia: la svolta

Come riportato da Il Secolo XIX, Buffon farà parte dello staff dell’Italia. Si attende, adesso, solo l’annuncio ufficiale riguardo il ritiro dal calcio giocato. Passaggio necessario prima della nomina come club manager della Nazionale azzurra. Da capire se ricoprirà questo incarico da subito e dunque per le gare di qualificazioni ai prossimi Europei, in programma a settembre, o solo a partire dal 2024. Ancora qualche giorno d’attesa e poi sarà tutto più chiaro con Buffon che sarà il nuovo punto di riferimento per tutti i giocatori italiani che saranno convocati e darà supporto a Mancini, alle prese con una situazione sicuramente non facile da gestire come la guida di una Nazionale.