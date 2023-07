Serie A, cessione del club a Red Bull: c’è l’annuncio

Nuove indiscrezioni riguardo la cessione del club a Red Bull. La proprietà italiana è pronta a cedere la squadra, che milita in Serie A.

Colpo di scena riguardo la trattativa per la cessione del club italiano, la squadra è finita nel mirino della Red Bull che è intenzionata ad investire in Serie A. Ecco tutti i dettagli riguardo questa trattativa.

Arrivano nuove notizie riguardo la cessione del club italiano che è finito nel mirino di una multinazionale come la Red Bull. Il gruppo è interessato alla società che ha già annunciato di voler vendere la squadra.

Serie A: la Red Bull sta acquistando il club, ecco tutti i dettagli

E’ il quotidiano Libero a riportare la notizia relativa alla cessione del Monza a Red Bull. Dopo la morte dell’ex premier Silvio Berlusconi il gruppo Fininvest, proprietario della squadra brianzola, è alla ricerca di un nuovo investitore che possa acquistare la società italiana.

Nelle ultime ore è spuntata fuori l’indiscrezione relativa all’interesse da parte di Red Bull che vuole entrare nel calcio italiano attraverso l’acquisto del Monza. Non c’è fretta per la definizione dell’affare ma la priorità della Fininvest, holding degli eredi Berlusconi, è quella di cedere la squadra di calcio visto che nelle intenzioni di Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi non c’è intenzione di investire nel mondo del calcio.

Fino a quando non arriverà l’offerta giusta, a gestire il Monza sarà Adriano Galliani che continuerà ad avere un ruolo di primo piano all’interno della società brianzola.

Cessione Monza a Red Bull, ultime notizie e il ruolo di Galliani

Non si placano le voci relative alla vendita del Monza. Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, sono uscite fuori molte notizie sulla cessione del club brianzolo. Dopo le indiscrezioni su Evangelos Marinakis, presidente dell’Olympiacos e Nottingham Forest, ecco un’altra notizia con la Red Bull intenzionata ad acquistare il Monza. Già proprietaria di Salisburgo e Lipsia, la multinazionale è pronta ad espandere i propri confini ed arrivare in Serie A. In attesa della proposta ufficiale, a guidare il Monza ci sarà Adriano Galliani che dovrà fare i conti con il bilancio visto che rispetto all’anno scorso avrà meno fondi a disposizione per rinforzare la squadra. Intanto, Fininvest continua a ricevere apprezzamenti per il Monza che può essere un buon affare per diversi gruppi interessati ad entrare nel mondo del calcio italiano.

Serie A, non solo Red Bull: gruppi arabi e americani interessati al Monzo

Come riportato anche da Calcio e Finanza, il Monza è nel mirino non solo della Red Bull ma anche di altre società arabe e americane che sono interessate ad entrare nel mondo del calcio. Per il momento Fininvest non ha ancora deciso, sicuramente la cessione del Monza potrebbe concludersi nei prossimi mesi con il closing che potrebbe arrivare anche alla fine della prossima stagione. Per il momento Galliani è concentrato sul presente ed è a lavoro per allestire una squadra competitiva e mettere a disposizione di Palladino gli uomini giusti per ottenere un’altra salvezza tranquilla.