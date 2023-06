Georgina Rodriguez è uno spettacolo: il selfie dall’alto incanta Instagram

Sempre perfetta e splendida Georgina Rodriguez. La modella e moglie di Cristiano Ronaldo non perde occasione per mettersi in mostra.

Moltissimi uomini la adulano, moltissime donne la invidiano. Spesso al centro delle cronache di gossip c’è Georgina Rodriguez, la splendida modella ed influencer spagnola ma di origini argentine, che da anni è sulla cresta dell’onda.

Bellissima, fisico statuario, eleganza innata, Georgina è divenuta celebre ovviamente per la relazione ormai di lunga durata con Cristiano Ronaldo. Vale a dire uno dei calciatori più forti di sempre e il personaggio più seguito sui social a livello sportivo. Il campione portoghese e la modella latina formano una coppia incredibile.

Anche da quando Ronaldo ha scelto di andare a giocare in Arabia Saudita, dove viene ricoperto di soldi dal contratto faraonico da 100 milioni di euro l’anno, la sua Georgina Rodriguez ha scelto di seguirlo. Ma non ha smesso di proseguire l’attività da influencer e content creator sui suoi profili social, dove la sua immagine è cliccatissima e molto seguita.

Dolce e sensuale: così Georgina Rodriguez conquista i suoi fan

Sono ben 49 i milioni di follower che Georgina Rodriguez vanta sul suo profilo Instagram. Una influencer di assoluto successo, ovviamente facilitata dalla relazione con Cristiano Ronaldo. Ma la bella modella ispano-argentina ha moltissime frecce al suo arco per poter conquistare il grande pubblico.

Oltre alla bellezza indiscutibile, con i lineamenti latini e mediterranei ed al fisico statuario, Georgina riesce ad unire eleganza, dolcezza e sensualità nei tanti scatti o reel che pubblica sui social. Non manca infatti di sponsorizzare i brand di moda per cui collabora, con immagini molto apprezzate dai suoi fan.

Ma sono numerose anche le foto che riguardano la sua vita privata e familiare. Uno degli ultimi scatti ha letteralmente fatto impazzire Instagram, proprio per il mix di dolcezza e attrazione che la Rodriguez riesce ad esprimere. Un selfie dall’alto che ritrae Geo (come la chiama Ronaldo) in tenuta piuttosto casual, ma non tiene nascosto il suo straordinario decolté.

Nata a Buenos Aires nel 1994, Georgina Rodriguez vanta già una importante carriera da top model internazionale. Dal rapporto con Cristiano Ronaldo sono nate due bambine, Alana Martina e Bella Esmeralda, mentre il calciatore portoghese aveva già tre figli nati da madre surrogata in precedenza. Inoltre di recente sono circolate voci su una presunta crisi tra i coniugi, smentite prontamente da alcune foto che li ha visti a Madrid insieme e assolutamente affiatati.