Finale e addio: un ‘senatore’ lascia l’Inter

L’Inter dopo l’amara sconfitta di Istanbul è pronta a salutare un altro pilastro della squadra di Simone Inzaghi

Sono state ore di enorme delusione quelle immediatamente successive al ko che, all”Ataturk Olympic Stadium’ di Istanbul, l’Inter ha dovuto incassare per mano del Manchester City nella finale di Champions League.

I nerazzurri ci hanno provato fino all’ultimo secondo, provando a mettere in difficoltà una delle squadre più forti al mondo. Se da un lato gli uomini di Guardiola hanno evidentemente avuto la meglio, dall’altro il club meneghino punterà invece ad un immediato riscatto in sede di calciomercato.

La rosa è già forte, sia chiaro, ma Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già orientati verso quelli che saranno i nomi giusti da inserire nello scacchiere di mister Inzaghi. Prima di pensare agli acquisti, però, inevitabilmente si dovranno decidere le cessioni.

E, in tal senso, non saranno affatto poche. Milan Skriniar ha già detto addio, il suo accordo con il PSG è cosa nota da ben sei mesi e dal primo luglio sarà ufficialmente un nuovo difensore dei parigini.

Sempre in difesa, attenzione a Stefan de Vrij diviso tra l’addio immediato a zero e la permanenza accompagnata dal rinnovo. In avanti, poi, le ultime grandi prestazioni di Romelu Lukaku avrebbero convinto i vertici del club di Zhang a fare uno sforzo col Chelsea per trattenere il belga giunto in prestito da Londra un anno fa.

Non sarà semplice, ma un tentativo con la società di Todd Boehly Marotta lo farà. Quella che tuttavia sarà la cessione probabilmente più sentita e dolorosa riguarderà uno dei senatori che a Milano ha scritto importanti pagine della storia nerazzurra.

Il pilastro saluta l’Inter: è già in vendita

Contro il Manchester City ha vissuto la sua ultima serata con la casacca nerazzurra addosso e la fascia da capitano sul braccio. Marcelo Brozovic, però, è stato designato come il big da sacrificare per fare spazio ai prossimi colpi in mediana.

Il regista croato nel corso dei mesi è mancato per diverso tempo a causa di un lungo infortunio: al suo posto tra le alternative, soprattutto Calhanoglu spostato in cabina di regia, hanno dato grandi risultati con il favore di Simone Inzaghi. Ecco perchè adesso l’ex Dinamo Zagabria non viene più considerato fondamentale e davanti ad una proposta di un certo livello, saluterà a titolo definitivo l’Inter.

Sotto contratto fino all’estate 2026, Brozovic è stato molto vicino alla cessione lo scorso gennaio. Si era parlato di Barcellona, nell’ambito dello scambio con Kessie poi sfumato negli ultimi giorni di mercato. Adesso, che si tratti dei catalani o delle tante società interessate a ‘Epic Brozo’, lo scenario è già stato virtualmente scritto: la cessione del nazionale croato è solo questione di settimane.