Ginocchio contro ginocchio: terribile infortunio in Empoli-Milan

Brutte le immagini, col calciatore che è uscito piangendo dopo il suo infortunio al ginocchio in Empoli-Milan.

Si è consumato nel primo tempo il problema venuto fuori per il calciatore che, uscendo in lacrime, ha salutato anzitempo la partita e si teme possano essere lunghi pure i conseguenti tempi di recupero.

Il ginocchio si è scontrato contro quello del suo avversario in una dinamica di gioco dove, i due contendenti si stavano giocando il possesso del pallone e si teme il peggio adesso, col calciatore che è stato consolato sia dai suoi compagni di squadra che dagli avversari. Il presidente della sua stessa squadra è corso negli spogliatoi, probabilmente sia per sincerarsi delle sue condizioni, che per consolare il giocatore che sembrava emotivamente molto provato sotto la pioggia battente del Castellani.

Brutto infortunio al ginocchio: è successo in Empoli-Milan

È uscito in lacrime e non c’è grande ottimismo sulle sue condizioni. Il giocatore è scoppiato in lacrime sotto la pioggia battente in Empoli-Milan, a causa del suo infortunio al ginocchio.

Uscito tra gli applausi dell’intero stadio, non è riuscito neppure a poggiare il piede a terra, sorretto e accompagnato fuori dal campo dagli assistenti dello staff medico.

Si tratta del difensore empolese Mattia Viti che, in uno scontro di gioco contro il giovane rossonero Jimenez, ha avuto la peggio. Si tratta di un brutto infortunio al ginocchio e che ha visto la torsione della stessa articolazione al ginocchio, sulla quale si svolgeranno al più presto gli esami strumentali per verificarne condizioni e tempi di recupero possibili.

I primi aggiornamenti sull’infortunio in Empoli-Milan

Al posto dell’infortunato Mattia Viti è subentrato il georgiano Goglichidze. Il difensore italiano ha alzato bandiera bianca a causa del suo problema al ginocchio e, l’Empoli stesso, teme il peggio adesso. Stando ai primi aggiornamenti, il dolore per l’infortunio al ginocchio è stato forte, con Viti che proprio non riusciva a camminare quando, zoppicando e sorretto dallo staff medico, ha lasciato il campo del Castellani. Rientrato negli spogliatoi, si sta cercando di capire qual è stato il problema e se si tratta soltanto di una forte botta. Si teme, infatti, l’interessamento dei legamenti al ginocchio.

Tegola in Serie A, si teme il peggio sui lunghi tempi di recupero

Era già successo ad inizio stagione, all’Empoli, quando l’appena arrivato Sazonov ha visto finita o quasi terminata comunque, la sua annata, a causa di un problema al crociato. L’Empoli dal canto proprio teme di dover fare i conti con un infortunio di tale tipo e spera, la società stessa, di scongiurare attraverso gli esami strumentali che sosterrà Viti tra la serata di oggi e la mattinata di domani, tempi così lunghi.