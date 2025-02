Il Milan aveva venduto Theo: annuncio a sorpresa del presidente

Nella rivoluzione invernale del Milan ci sarebbe potuto a sorpresa entrare anche uno degli idoli della tifoseria rossonera: Theo Hernandez.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club rossonero aveva accettato un’importante offerta per il suo terzino, che oramai sembrerebbe essere giunto al capolinea della sua esperienza milanista. Per evitare di rovinare quanto di bello c’è stato, il Diavolo aveva a malincuore preso in considerazione la possibilità di lasciar partire uno dei leader dello spogliatoio, uno dei suoi capitani, come confermato direttamente anche dal presidente in una sua recente uscita pubblica.

Il numero uno del club ha infatti parlato di un accordo totale con il Milan per il trasferimento di Theo Hernandez, che però si sarebbe messo di traverso rispetto alla trattativa perché non convinto della destinazione.

Theo-Milan, è finita: il club lo aveva venduto

Fa strano immaginare Theo Hernandez con la maglia di un’altra squadra di Serie A, eppure questo scenario si sarebbe potuto concretizzare nel corso dello scorso calciomercato invernale. Stando alle ultime notizie, infatti, il Milan aveva ceduto il terzino francese ad una delle realtà più ricche ed ambiziose del campionato italiano, che partendo proprio dal 19 rossonero voleva cominciare a costruire una squadra forte per iniziare a competere ad alti livelli in Italia.

Più nello specifico si parla di un’importante offerta che il Diavolo avrebbe per l’appunto accettato, anche perché l’avventura di Theo Hernandez sembrerebbe essere oramai arrivata ai titoli di coda per via dell’atteggiamento ed il rendimento che il francese starebbe avendo in questa stagione. Come fatto con Calabria e Benancer, il Milan era disposto a privarsi di uno dei suoi veterani pur di non avere in rosa calciatori scontenti, ma a quanto pare è stato proprio l’ex Real Madrid a far saltare l’affare.

A confermarlo è stato direttamente il presidente del Como Mirwan Suwarso ai taccuini di Calcio & Finanza. Il magnate indonesiano ha infatti indirettamente confermato le indiscrezioni degli scorsi giorni parlando di una ricca offerta per Theo Hernandez, accettata da Milan ma non dal giocatore, che punta a quanto pare a rimanere in rossonero.

Il Milan l’aveva venduto, Theo vuole rimanere: la situazione

La storia d’amore tra il Milan e Theo Hernandez sarebbe potuto finire già questo gennaio, ma il francese si è fortemente opposto a questo scenario, in quanto la sua volontà è quella di rimanere in rossonero, anche perché in Italia, ed a Milano più in particolare, si trova benissimo.

Da capire se a questo punto il Diavolo è dello stesso avviso, dato che dai piani alti del club meneghino aleggerebbe delusione per il rendimento che Theo starebbe avendo in questa stagione. I discorsi per il rinnovo sono comunque ancora in piedi, ma è il Milan ad avere il coltello dalla parte del manico in questo caso. Spetta dunque al francese decidere cosa fare, ovvero se tornare ad essere dominante come un tempo, e guadagnarsi la conferma, o continuare così e rischiare di separarsi male dal club che l’ha lanciato effettivamente nel calcio europeo e mondiale. Staremo a vedere.