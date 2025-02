Milan, infortunio per il nuovo acquisto: i tempi di recupero

Infortunio per il nuovo acquisto con beffa, perché dopo la Coppa Italia non potrà trovare l’esordio in Serie A.

È stata serata di festa a San Siro per quello che è stato il passaggio del turno del Milan ai danni della Roma in Coppa Italia e con “le prime volte” dei nuovi acquisti. Un problema però per uno dei nuovi acquisti piazzati a gennaio, per quello che è stato il calciomercato di un certo livello da parte dei rossoneri, che non vedrà impiegato in Serie A proprio il nuovo acquisto.

L’esordio in Serie A slitta e, nell’intervista rilasciata a SportMediaset, ecco che è stato svelato il motivo che è legato al suo infortunio.

Milan, si ferma il nuovo acquisto: annunciato l’infortunio

La rivoluzione del Milan è cominciata “tardivamente” o comunque, i rossoneri, hanno corretto il tiro di ciò che è stato sbagliato nel corso dell’ultima estate.

Perché in estate, chi è arrivato, è stato mandato via – Morata – o comunque è stato rimpiazzato, tenendolo come riserva – Emerson Royal -, vedendo in entrata diversi calciatori. Tra questi, uno dei giovani più interessanti del nostro campionato e che il Milan ha messo al centro del progetto, dopo la cessione di Bennacer, con destinazione Marsiglia.

A farne da garante, Adriano Galliani, che se lo è coccolato fino alla fine tanto da salutarlo con una videochiamata, intercettata anche dalle telecamere al momento del suo arrivo a Casa Milan. Si tratta di Warren Bondo, nuovo giocatore del Milan, che deve però fermarsi per un infortunio. Slitta dunque il suo momento d’esordio, in Serie A con la maglia del Milan.

Milan: c’è un problema prima dell’esordio del nuovo giocatore

“Ho un problema da due settimane, ho avuto un piccolo infortunio. Adesso vediamo come va col dottore e poi valuteremo se potrò giocare la prossima settimana”. Queste, le dichiarazioni di Warren Bondo che non ha partecipato alla festa in campo dei nuovi arrivati, che hanno trovato già l’esordio con la maglia del Milan tra quello che è stato il derby di Milano per Kyle Walker e gli altri giocatori, che si sono aggregati nell’ultimo giorno di mercato e che hanno visto il campo, a San Siro, in Coppa Italia. Un problema che potrebbe vedere i tempi di recupero allungarsi solo in occasione del prossimo week-end, quando i rossoneri andranno ad Empoli per la sfida contro i toscani. In via precauzionale, senza convocazione, per rientrare al 100% in vista degli impegni futuri, per l’ex Monza.

Le prime parole da rossonero di Bondo: quando sarà in campo?

Toccherà ancora pazientare per vederlo in campo. Warren Bondo sognava il Milan, si trova in una grande squadra, come dichiara apertamente nella sua intervista: “Ci sono giocatori forti, farò di tutto per aiutare questa grande squadra. Posso giocare sia come play che come mezz’ala, io voglio giocare, sia assieme a Fofana che come sostituto. La mia vita è il calcio, sono qui grazie a Dio. Il Milan è la miglior squadra d’Italia”. E allora i tifosi del Milan, dovranno pazientare ancora un po’, poi Bondo farà il suo esordio. Chissà che non possa farlo in Champions League, nella sfida contro il Feyenoord dell’ex Santiago Gimenez.