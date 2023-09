Serie A: Donnarumma torna, scambio con un top che va al PSG

Ci sono delle notizie di calciomercato che riguardano il noto portiere della Nazionale Italiana Gigio Donnarumma che può tornare in Serie A in vista dei prossimi anni.

Una situazione particolare quella che riguarda ora il portiere italiano che non vive una situazione semplice dove si trova attualmente a Parigi tra l’ambiente contro e quello che è accaduto nei mesi scorsi in casa sua a lui e la sua fidanzata.

Per questo motivo e anche per altro si apre la possibilità di un maxi scambio con il portiere ex Milan che tornerebbe in Italia per vestire la maglia di uno storico club. Si tratta di una situazione che però non fa felicissimi i tifosi.

Calciomercato Serie A: Donnarumma torna in Italia

Si parla da tempo del possibile ritorno in Serie A di Gigio Donnarumma che più passa il tempo e più sembra convinto che tutto questo possa accadere. Tante le società interessate ma ora si pensa seriamente alla possibilità che il Milan riabbracci l’ex rossonero in rosa con l’addio di Maignan che ha aperto clamorosamente al PSG.

I due portieri titolari dei rispettivi club e delle proprie Nazionali, ora sono pronti a far scatenare il mercato per il futuro con la possibilità di chiudere uno dei maxi scambi della storia che riguarda due portieri. Donnarumma al Milan e Maignan al PSG.

PSG: Maignan apre all’addio dal Milan

Suonano molto forte le parole del portiere francese del Milan Mike Maignan dal ritiro della Francia che fanno preoccupare i tifosi milanisti e la società. Perché proprio nelle ultime ore sarebbero arrivate delle dichiarazioni d’apertura da parte di uno dei portieri migliori al mondo che ha svelato il suo desiderio di giocare nel Paris Saint Germain. Queste le dichiarazioni:

“Ora ho un contratto con il Milan. Sono parigino. Tornare al PSG? In futuro si vedrà.”

Maignan ha lanciato l’assist al PSG che per il futuro potrebbe farsi sotto con il Milan e provare a mettere in piedi una trattativa. Un’affare di calciomercato che inevitabilmente andrebbe ad incidere anche su Donnarumma.

Milan: scambio Donnarumma-Maignan col PSG

Perché se il PSG dovesse puntare su Maignan allora ci sarebbe l’addio di Donnarumma e occhio allora alla possibilità di uno scambio tra il Paris Saint Germain e lo stesso Milan per i due portieri. Intanto, le due società si incroceranno in Champions League e potrebbe essere l’ultimo anno per loro con le rispettive maglie, per poi incrociarsi a club invertiti per il futuro.

Tutto da vedere come andrà a finire, ma la telenovela di mercato tra i due portieri dopo le dichiarazioni di Maignan per il PSG è già iniziata. I tanti tifosi del Milan però non sono favorevoli al ritorno in rosa di Donnarumma. Da capire come saranno prese queste parole del francese che fino a poco fa era tra i più amati.