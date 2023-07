Milan, si è già infortunato: le ultime sui tempi di recupero

Ultime notizie Milan: c’è l’annuncio riguardo l’infortunio. Il calciatore salta l’amichevole contro la Juventus. Chiuderà prima il ritiro in America.

Prima tegola per Stefano Pioli che dovrà fare a meno del calciatore che salterà le prossime amichevoli della squadra. Il Milan deve fare i conti con gli infortunati, è di poco fa l’annuncio riguardo lo stop del giocatore che tornerà in Italia per sottoporsi ad esami strumentali. Lascerà il ritiro negli Stati Uniti, interrompendo la tourneé dei rossoneri negli USA. Ecco cosa filtra e quali sono le condizioni fisiche del giocatore.

Il Milan si prepara in vista della prossima stagione. I rossoneri puntano a riconquistare lo Scudetto, dopo un’annata deludente che ha visto la squadra di Pioli raggiungere in campionato solo il quarto posto. La società, dal canto suo, ha provato a dare entusiasmo all’ambiente. Dopo l’addio di Tonali sono stati ufficializzati sei acquisti: Sportiello, Loftus-Cheek, Romero, Pulisic, Reijnders e Noah Okafor. Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità anche di Samuel Chukwueze, che sta svolgendo le visite mediche prima della firma sul contratto. Intanto, dagli Stati Uniti non arrivano buone notizie per il Milan: è arrivata la prima tegola per Pioli. Un giocatore si è già infortunato, ecco le ultime riguardo il suo stop.

Milan, primo infortunio stagionale: nuovi aggiornamenti sui tempi di recupero

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da MilanNews, l’esterno Junior Messias si è infortunato nel corso dell’amichevole contro il Real Madrid. Il calciatore non sarà a disposizione di Pioli per altre sfide e salterà anche il derby italiano negli States contro la Juventus.

L’infortunio di Messias con il Milan è da valutare: per lui si tratta di un risentimento alla coscia sinistra, che verrà rivalutato al rientro in Italia. Il suo stop non crea, comunque, particolari allarmi a Pioli visto che con la campagna acquisti del club ha più opzioni in quel ruolo.

E’ di oggi, infatti, la notizia sull’arrivo di Chukwueze che copre lo stesso ruolo di Messias. Il calciatore nigeriano arriva dal Villarreal a titolo definitivo per 28 milioni di euro, bonus compresi. E’ arrivato nel pomeriggio in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito. Domani è prevista la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni.