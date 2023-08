Grave lutto per l’ex Serie A: il messaggio di cordoglio del giocatore del Napoli

Brutta notizia annunciata dal club, grave lutto per un ex Serie A come comunicato dallo stesso club che ha rivelato cosa è successo.

A condividere il post e i messaggi poi di cordoglio che sono arrivati, anche il calciatore del Napoli che ha mostrato vicinanza al club e al giocatore stesso, coinvolto nella tragica notizia pubblicata quest’oggi.

Si unisce al dolore del suo ex compagno per quanto condiviso negli anni nello spogliatoio del suo vecchio club, uno dei calciatori che ha vestito anche la maglia di un club italiano negli anni passati e che ora viveva un’esperienza altrove, proprio nella squadra dell’ex Napoli.

Lutto per l’ex Serie A: il cordoglio del suo club

Nel corso di questa serata, il club di sua proprietà, ha annunciato la tragica notizia con il messaggio di cordoglio poi condiviso anche dal giocatore del Napoli, attraverso i social.

Riguarda infatti un ex Serie A il terribile lutto che lo ha colpito, con la notizia che ha ben presto fatto il giro del web. Tutti i suoi ex club gli hanno mostrato vicinanza dopo che la notizia è circolata per voce diretta della sua squadra.

La società proprietà della nota marca di bibite energizzanti, il Red Bull Bragantino, ha annunciato la scomparsa della madre di Lucas Evangelista. L’ex calciatore di Serie A, che ha vestito la maglia dell’Udinese e giocatore oggi del club brasiliano, ha subìto il grave lutto che è stato annunciato dalla sua stessa squadra, che ha spiegato così il motivo dell’esclusione dagli impegni tra campionato e coppe che lo riguarderanno.

Lutto per Lucas Evangelista: l’annuncio del Red Bull Bragantino

A riportare la notizia della scomparsa della madre del calciatore Lucas Evangelista, ex Serie A considerando la sua esperienza con la maglia dell’Udinese, è il club brasiliano del Red Bull Bragantino. Quello che segue, è il comunicato pubblicato dalla squadra:

“Il Red Bull Bragantino esprime il suo profondo dolore per la perdita della cara madre del centrocampista Lucas Evangelista. La signora Marta Santana ci ha lasciati sabato sera. Il club, solidale anche per le vittime nell’incidente, che ha coinvolto i tifosi del Corinthians, esprime il proprio dolore”.

Lutto per l’ex compagno di squadra: il giocatore del Napoli pubblica il messaggio

Pubblica il messaggio anche l’ex giocatore del Red Bull Bragantino, il calciatore del Napoli ed ex compagno di squadra appunto di Lucas Evangelista. Gli mostra solidarietà, pubblicando nelle storie la notizia stessa della scomparsa della mamma di Lucas Evangelista, il difensore del Napoli, Natan. Nelle storie, il centrale brasiliano, ha condiviso il post pubblicato dal club del Red Bull Bragantino, con un “emoji” triste per la notizia appresa quest’oggi.