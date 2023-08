Rigore per la Juve, “Sono perplesso”: è polemica sull’episodio

È già polemica per il calcio di rigore, per fallo di mano, ai danni dell’Udinese a favore della Juventus.

È partito il campionato anche per la Juventus e non sono mancate, sin da subito, le polemiche per il calcio di rigore a favore del club piemontese. L’Udinese ha timidamente protestato per un episodio controverso, su fallo di mano commesso dal calciatore dei friulani, per l’1-2 micidiale da parte della Juventus che ha prima segnato con Federico Chiesa e poi ha trasformato il calcio di rigore con Dusan Vlahovic dal dischetto.

Ma prima della trasformazione stessa di Dusan Vlahovic, c’è stata un’analisi chiara sull’episodio del fallo di mano di Festy Ebosele, con polemiche che non sono poi mancate sui social.

Udinese-Juventus, è subito polemica per il rigore: l’episodio

È subito polemica in Serie A, nella sfida tra Udinese-Juventus. Sotto la lente d’ingrandimento infatti il calcio di rigore concesso alla Juventus, per un tocco in area di rigore con il braccio, che risulta comunque netto alle immagini, del calciatore dell’Udinese.

La Juventus è partita subito forte, con il primo e il secondo gol della partita realizzati nel corso dei primi minuti, con i due ex viola, Chiesa e Vlahovic.

C’è perplessità attorno all’episodio legato al fallo di mano, in area di rigore, a favore della Juventus. Questo, secondo chi analizza gli episodi in diretta su DAZN, l’ex arbitro Luca Marelli. Lo stesso, ha voluto commentare così la decisione arbitrale, con il VAR che praticamente non è mai intervenuto, permettendo la trasformazione del calcio di rigore, senza una revisione al monitor per il direttore di gara.

Rigore per la Juventus, Marelli in diretta: “Sono perplesso”

Manifesta perplessità l’ex arbitro di fronte all’episodio da calcio di rigore che ha permesso alla Juventus di andare avanti sul 2-0 alla Dacia Arena, ai danni dell’Udinese.

Quelle che seguono, sono le parole a DAZN, nel corso della partita tra Udinese-Juventus, di Luca Marelli: “È un calcio di rigore che mi lascia molto perplesso. Il braccio effettivamente era largo all’inizio, però poi ha colpito il pallone quando il braccio era dietro la schiena. A mio parere meriterebbe un approfondimento, quantomeno, in review. Però vedo che stanno facendo calciatore tranquillamente il rigore a Vlahovic…”

Calcio di rigore per la Juventus, cosa dice il regolamento

Il regolamento, su episodi di questo tipo, non è chiarissimo. L’episodio, controverso, avrebbe potuto sì chiamare l’arbitro in campo alla revisione al monitor, ma la stessa infrazione di gioco per fallo di mano, avrebbe potuto poi trovare conferme nella decisione arbitrale del direttore di campo.