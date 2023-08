Il Milan poi il colpo: affare con l’Atalanta

Nuovo colpo di calciomercato dopo la prima giornata di campionato di Serie A con un attaccante pronto a cambiare maglia.

Il campionato di Serie A è ufficialmente iniziato e si torna a parlare di calcio giocato ma il mercato è sempre in prima pagina con un attaccante pronto a cambiare maglia.

Dopo una lunga attesa il campionato di Serie A è tornato ad allietare il weekend dei tifosi, pronti ad una nuova stagione ricca di emozioni e con un finale tutt’altro che scontato. Dopo la prima giornata della stagione 2023/2024, in attesa del prossimo fine settimana, si torna a pensare al calciomercato con le squadre ancora al lavoro per sistemare le proprie rose. Un attaccante italiano è pronto a cambiare maglia nelle prossime ore con l’ufficialità pronta ad arrivare.

Dopo la partita con il Milan, il Bologna è pronto ad ufficializzare l’acquisto di Nicolò Cambiaghi. Classe 2000, il giovane attaccante è tornato a disposizione di Gasperini dopo il prestito all’Empoli dove è stato decisivo per la salvezza dei toscani.

Calciomercato, un attaccante cambia maglia in Serie A

22 anni, il giocatore può rappresentare un innesto importante per la fase offensiva della squadra rossoblu che è alla ricerca di uomini decisivi negli ultimi metri dopo la cessione di Marko Arnautovic. Thiago Motta può quindi tirare un sospiro di sollievo con gli emiliani pronti a regalargli delle pedine importanti dopo un mercato ricco di cessioni ma con pochi innesti di qualità nella rosa.

Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità dell’operazione con il Bologna che potrebbe chiudere l’affare a titolo definitivo. Un Bologna che, grazie alle entrate dalle cessioni di Schouten ed Arnautovic, sta provando a rinnovare il contratto a due pedine fondamentali come Orsolini e Dominguez che potrebbero presto firmare con i rossoblu prolungando la loro carriera sotto le due torri. Da capire invece il discorso relativo al centravanti con Sartori e Di Vaio che aspettano un’occasione dal mercato nelle ultime ore di mercato.

In questo senso è sempre viva la pista che porta a Petagna del Monza ma sia i tifosi che l’allenatore Thiago Motta non sembrano entusiasti di questa possibilità. Potrebbe scaldare maggiormente Muriel ma sul colombiano ci sono diverse squadre di Serie A ed il calciatore potrebbe anche restare a Bergamo considerato l’infortunio che ha colpito il nuovo acquisto Touré che potrebbe lasciarlo per più di qualche settimana lontano dal campo. Non è da escludere poi che possa arrivare un altro giovane con Zirkzee pronto a vestire un ruolo da titolare.