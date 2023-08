Serie A, sospeso un calciatore: l’accusa è pesantissima

C’è l’annuncio riguardo la sospensione del calciatore che è stato punito dopo una denuncia.

Aperta l’inchiesta nei confronti del giocatore che nel frattempo non potrà scendere in campo per un periodo di tempo indeterminato. Sono queste le regole che compromettono la reputazione del ragazzo che in attesa del verdetto ufficiale dovrà saltare queste partite. Una situazione delicata che, se confermata, rischia di cambiare la carriera del calciatore considerato uno dei più promettenti della sua generazione. Ecco cosa è accaduto dopo la denuncia che è stata presentata in Federazione.

Situazione particolare che vede protagonista il calciatore di Serie A che ha ricevuto delle accuse pesantissime. Adesso avrà a disposizione tutto il tempo per difendersi nelle sede opportune, nel frattempo dovrà stare fermo per un periodo di tempo: è arrivata, infatti, la decisione della Federazione di allontanare a tempo indeterminato il calciatore che non prenderà parte alle prossime partite. La questione sarà risolta una vola chiarita la dinamica dei fatti.

Serie A: arriva la sospensione, i motivi

Nuovi aggiornamenti riguardo il club di Serie A che sta seguendo da vicino questa situazione che vede coinvolto il suo tesserato. Una questione delicata che andrà avanti nei prossimi mesi. Lo stato d’animo del ragazzo non è dei migliori, adesso servirà tempo prima di riprendersi del tutto.

Intanto, la notizia è che il giocatore dovrà sottoporsi ad un periodo di sospensione. Dunque, non prenderà parte alle prossime partite. Una decisione, questa, presa in carico direttamente dalla Federazione che ha confermato di aver ricevuto una denuncia di molestie sessuali da parte di una persona che ha accusato il calciatore di volenze.

Il quotidiano DV ha confermato la notizia della sospensione dalla Nazionale islandese di Albert Gudmundsson. L’attaccante del Genoa è accusato di molestie sessuali. La denuncia è arrivata alla Federazione da parte della polizia. La presidentessa della Federcalcio islandese, Vanda Sigurgeirsdèttir, ha ammesso: “E’ arrivata una denuncia per un membro della nostra Nazionale, posso confermare questa notizia”. Ecco, adesso, l’iter giudiziario che dovrà seguire il calciatore del Genoa che dovrà rispondere di questa accusa di molestie sessuali.

Albert Gudmundsson non prenderà parte alle prossime partite dell’Islanda. Il calciatore de Genoa è stato sospeso dopo aver ricevuto una denuncia di violenza sessuale. Sposato con due figli, il calciatore dovrà difendersi da questa pesante accusa. Intanto, la società del grifone ha ricevuto rassicurazioni da parte del proprio tesserato che nel frattempo non giocherà con la propria Nazionale. Secondo le regole della Federcalcio islandese, un giocatore sotto inchiesta non può essere convocato.