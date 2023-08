Calciomercato: sta tornando in Serie A, lotterà per la salvezza

C’è la svolta da parte della neo promossa che ha convinto il calciatore: è tutto pronto per il suo ritorno in Italia, lotterà per la salvezza.

Calciomercato in fermento: questi ultimi giorni regalano sempre delle grandi sorprese. Tra le società più attive anche le neo promosse che sono a lavoro per mettere a segno gli ultimi colpi di questa sessione 2023. Si tenta il tutto per tutto per costruire una squadra capace di conquistare la salvezza in anticipo. Si punta, soprattutto, sull’esperienza e la qualità di calciatori che hanno già militato in Italia.

Nelle ultime ore è uscito fuori il nome dell’esperto difensore che ha dato il suo assenso al possibile trasferimento in Italia. Vecchia conoscenza del calcio italiano, ha legato il suo nome alla Fiorentina. Adesso per lui si aprono nuovamente le strade della Serie A: ecco tutti i dettagli in merito a questo acquisto.

Calciomercato: sta tornando in Italia, c’è la svolta

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato – riportate da Sky Sport – il Genoa è pronta a chiudere per l’arrivo di German Pezzella. Il difensore argentino, che ha militato in Italia dal 2017 al 2021 con la maglia viola della Fiorentina, ha ricevuto una proposta da parte del Genoa che dopo Malinovskyi è pronto a riportare in Italia anche l’esperto centrale.

Attualmente al Betis Siviglia, Pezzella con la squadra andalusa ha ancora due anni di contratto. Il calciatore sembra già stanco della sua avventura in Spagna ed è per questo motivo che ha aperto all’ipotesi Genoa che adesso sta accelerando per chiudere al più presto la trattativa e portare alla corte di Gilardino un difensore d’esperienza.

Nella lista del grifone, oltre a Pezzella c’è anche Facundo Garces del Colon.

German Pezzella al Genoa, le ultime sulla trattativa

Tra le neo promosse il Genoa è una delle società più attive: il club ligure ha grandi ambizioni e vuole conquistare la salvezza la più presto. Per raggiungere questo obiettivo ha deciso di affidarsi a gente esperta che conosce molto bene la Serie A. Dopo Messias e Malinovskyi, la società è pronta a chiudere per l‘ingaggio di German Pezzella. L’esperto difensore del Betis Siviglia può rappresentare un grande colpo per il club rossoblù. Le prossime ore saranno decisive per il buon esito dell’affare.