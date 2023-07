Calciomercato, un altro figlio d’arte in Serie A: la svolta

Nuove indiscrezioni di calciomercato riguardo il club di Serie A. Il ds ha messo nel mirino il giovane talento, figlio del grande campione europeo.

Dopo Thuram e Weah, un altro figlio d’arte è pronto a vestire la maglia di un club di Serie A. Un colpo a sorpresa da parte della società che ha messo nel mirino il giovane talento, classe 1998. Ecco tutti i dettagli riguardo questa trattativa di calciomercato.

In questo calciomercato estivo 2023 serve grande inventiva. Le società devono fare i conti con i bilanci e i budget non sempre rispettano le aspettative dei direttori sportivi che spesso sono costretti a puntare su giovani talenti, talvolta sconosciuti. In questo caso, il ds ha messo nel mirino un figlio d’arte: suo padre era soprannominato il Maradona dei Carpazi ed è stato anche inserito, per sei volte, nella lista per vincere il Pallone d’Oro.

Calciomercato Serie A: arriva un nuovo talento, svolta a sorpresa

Dalla Romania emergono nuove indiscrezioni di calciomercato che riguardano anche il figlio di Gheorghe. Grande campione del calcio romeno, il papà ha giocato anche in Italia tra il 1992 e il 1994, nel Brescia. Adesso il figlio potrebbe seguire le orme di suo padre e approdare in Serie A nel corso di questo calciomercato estivo 2023.

Questa sessione di mercato ha già visto Juventus ed Inter prendere i figli di due vecchie glorie, come Weah e Thuram. Adesso anche Corvino sta pensando al figlio dell’ex campiona della Romania: il ds è pronto a portare al Lecce Ianis Hagi, classe 1998. Dopo aver ufficializzato l’ingaggio di D’Aversa come allenatore e gli arrivi di Almqvist e Pogracic, il Lecce si prepara a fare una proposta anche per l’arrivo in Italia dell’esterno offensivo classe 1998, attualmente di proprietà dei Rangers.

Ianis Hagi al Lecce: le ultime sul colpo di calciomercato

Vecchia conoscenza di Pantaleo Corvino, che lo portò alla Fiorentina nel 2016, il calciatore è stato poi rivenduto visto che non è riuscito ad emergere con la maglia viola. Dopo anni di distanza, il ds è pronto a scommettere nuovamente su di lui: l’obiettivo è portare a Lecce Hagi nel corso di questo calciomercato estivo 2023.

Chi è Ianis Hagi, figlio del campione romeno Gheorghe, nuovo obiettivo di calciomercato del Lecce

Classe 1998 è considerato uno dei talenti del calcio romeno. Nel 2015 è stato inserito dal The Guardian nella lista dei cinquanta migliori prospetti nati dopo il 1998. In Serie A non è riuscito ad esplodere, fu Corvino a prenderlo e portarlo alla Fiorentina nel 2016. Successivamente i viola decisero di venderlo e adesso Hagi è di proprietà dei Rangers che possono aprire ad una sua cessione al Lecce in prestito con diritto di riscatto. La situazione andrà monitorata attentamente, per il momento – come confermato anche da goal.com – si tratta di una suggestione di mercato che è stata lanciata direttamente dalla Romania.