Prigioniero della Juventus: niente risoluzione del contratto

Per lungo tempo si era parlato di una possibile risoluzione del contratto ma lo scenario è rapidamente cambiato.

La Juventus sta sondando il mercato alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa e consentire a Massimiliano Allegri di avere tra le mani un organico competitivo su cui lavorare già nel corso del ritiro estivo. Tuttavia, prima ancora di poter lavorare concretamente in entrata (anche se già si registra l’arrivo di Timothy Weah dal Lille per 12 milioni di euro), la Signora ha bisogno di liberarsi di alcuni giocatori che non fanno più parte del progetto.

Il loro addio, inoltre, consentirebbe alla Juve di alleggerire parecchio il monte ingaggi. Non bisogna infatti dimenticare che Madama non potrà giovarsi degli introiti derivanti dalla Champions, pertanto c’è bisogno di operare dei tagli importanti sulla spesa. Angel Di Maria e Leandro Paredes hanno già svuotato da tempo l’armadietto della Continassa. La loro avventura alla Juve è terminata dopo un solo anno senza alcun rimpianto da parte della tifoseria.

L’ultimo addio ai bianconeri è stato quello di Juan Cuadrado, che non ha trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza e ha ufficialmente salutato la truppa. Diverso il discorso di Adrien Rabiot, che invece ha deciso di rinnovare con la Juve per un’altra stagione alla stessa cifra percepita fin qui (7 milioni di euro).

Niente da fare, la Juve non se ne libera: tifosi delusi

E per quanto riguarda Alex Sandro? Il terzino brasiliano – quest’anno impiegato spesso da Allegri come centrale di sinistra nella difesa a 3 – vive una profonda fase calante ormai da qualche anno. Il suo rendimento è ormai lontanissimo da quello delle prime stagioni, quando le sue sgroppate sulla fascia sinistra rappresentavano davvero l’arma in più per la Signora.

La Juve gradirebbe disfarsi di Alex Sandro, anche perché l’ex Porto guadagna 6 milioni di euro a stagione. Il suo contratto, in scadenza nel 2023, ha goduto del rinnovo automatico fino al 2024 grazie alle presenze, ma l’impressione è che la dirigenza juventina stia facendo di tutto per liberarsi del giocatore.

Inizialmente si era parlato di un contatto tra le parti per arrivare a una rescissione consensuale, ma stando agli ultimi rumors pare che i bianconeri preferiscano un’altra strada. La Juve, infatti, vorrebbe guadagnare qualcosa dalla cessione di Alex Sandro: la speranza è che possa arrivare qualche offerta dall’Arabia Saudita, dove il terzino brasiliano sembra godere di una certa stima. Finora, però, a Torino non è arrivata alcuna proposta concreta per Alex Sandro. Il rischio è che il brasiliano rimanga ai margini della rosa per un anno intero.