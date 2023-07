Calciomercato: Icardi via dal Psg, affare da 10 milioni

E’ tutto fatto per il trasferimento di Mauro Icardi che lascia ufficialmente il Psg per 10 milioni, ecco la sua prossima destinazione.

Calciomercato: stanno prendendo Icardi

C’è la svolta riguardo il futuro di Mauro Icardi. Dopo settimane di trattative, alla fine il Psg ha deciso di cedere il calciatore argentino per 10 milioni di euro. A riportare tutti i dettagli su questa operazione di mercato è il quotidiano l’Equipe che ha annunciato l’accordo tra la big e il Psg per la cessione di Icardi che lascerà ufficialmente la Francia.

Il suo ritorno in Italia era una possibilità, il calciatore s’è offerto sia alla Juve che al Milan. Alla fine, però, dopo varie valutazioni i due club hanno deciso di scartare questa ipotesi. Ecco perché i dirigenti hanno accelerato la trattativa per la cessione al Galatasaray di Mauro Icardi.

Arrivato la scorsa stagione in prestito, con la maglia del Galatasay Mauro Icardi è tornato ai suoi livelli mettendo a segno in 26 partite ben 23 gol. Protagonista della vittoria del campionato, l’argentino proseguirà la sua esperienza in Turchia. Si chiude, dunque, l’avventura al Psg del calciatore che era arrivato dall’Inter nel 2019. Affare da 10 milioni con il Galatasaray che è pronto ad ufficializzare l’ingaggio di Icardi, accostato nelle scorse settimane anche a club italiani come Milan, Roma e Juventus.

Continuerà a vestire la maglia giallorossa di Istanbul. I turchi hanno chiuso l’accordo con il Psg che l’arrivo al Galatasaray di Mauro Icardi. Resterà agli ordini di Okan Buruk e sarà protagonista anche della prossima Champions League. Si chiude, dunque, in modo definitiva l’esperienza a Parigi che ha portato Icardi a vincere due Ligue 1, due Coppe di Francia e supercoppe ed una Coppa di lega. Nel suo futuro ci sarà la Turchia con nuovi ambizioni traguardi che Icardi intende raggiungere con il Galatasaray.