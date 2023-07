Ultim’ora, Koopmeiners sta per firmare: pazzesco

Teun Koopmeiners è senza dubbio uno dei protagonisti di questo calciomercato estivo: l’olandese è pronto a mettere la firma.

L’Atalanta ha chiuso al quinto posto la scorsa stagione, riuscendo così a centrare la qualificazione europea dopo un anno di assenza. I bergamaschi sono infatti qualificati ai gironi di Europa League, dove sono riusciti ad arrivare fino ai quarti di finale due anni fa. L’obiettivo è fare meglio e provare ad arrivare in fondo per regalare un sogno all’appassionata tifoseria atalantina.

Gasperini sa bene che per riuscire a essere competitivi anche in questa nuova stagione servirà qualche rinforzo di spessore (nel frattempo è arrivato Kolasinac, ndr) e soprattutto sarà necessario cercare di non far partire i giocatori più importanti della rosa.

Tra questi c’è sicuramente Teun Koopmeiners, che nell’ultima annata è stato senza dubbio uno dei trascinatori dell’Atalanta. L’olandese ha infatti messo a segno 10 reti in campionato in 33 partite giocate con la maglia nerazzurra, risultando spesso decisivo. Una crescita esponenziale, quella dell’ex Az Alkmaar, che aveva già messo in mostra le sue qualità nella sua prima stagione atalantina.

Koopmeiners, la firma ormai è a un passo: tifosi scatenati

L’esplosione di quest’ultimo anno ha fatto diventare Koopmeiners uno dei giocatori più richiesti sul mercato. Su di lui è piombata soprattutto la Juventus, in cerca di qualche elemento di grande qualità tecnica per rinforzare il proprio organico. L’obiettivo dei bianconeri è regalare a Massimiliano Allegri profili forti, giovani ma già con una buona esperienza alle spalle.

Koopmeiners sembra avere proprio queste caratteristiche e per questo la dirigenza della Signora ha bussato alla porta dell’Atalanta per chiedere informazioni sul giocatore, che piace tantissimo soprattutto al nuovo direttore sportivo della Juve, Cristiano Giuntoli. Tuttavia, l’Atalanta non fa sconti e chiede 40 milioni di euro per lasciar andare il talento olandese. Sul 25enne non c’è soltanto la Juventus: anche Napoli e Inter vorrebbero affondare il colpo, ma la cifra richiesta dagli orobici fa sì che la trattativa non sia così semplice.

Ecco perché gli esperti di calciomercato non escludono che alla fine Koopmeiners possa restare a Bergamo. Gli ultimi rumors rivelano che la dirigenza della Dea avrebbe avviato i contatti con il giocatore per rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2025. Una mossa, quella dell’Atalanta, che farebbe desistere definitivamente tutte le pretendenti. Dal canto suo, Koopmeiners non avrebbe problemi a indossare ancora la maglia dell’Atalanta: i tifosi sperano che l’olandese possa davvero rimanere a Bergamo.