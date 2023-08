“Ritiro dal mondo del calcio”, l’annuncio in diretta: svelato il motivo

L’annuncio a sorpresa in diretta, in merito al ritiro del calciatore che si può considerare ora un ex Paris Saint-Germain.

“Ritiro dal mondo del calcio”, queste le parole pubblicate e all’interno delle quali si legge l’amarezza per il periodo che sta vivendo nella sua vita privata, oltre a quelle che sono le esperienze sportive.

All’interno di una lunghissima intervista, sono state svelate quelle che sono le intenzioni di lasciare il mondo del calcio attraverso il ritiro chi si può considerare, viste le ultime vicende legate a lui, un ex giocatore del Paris Saint-Germain.

Ritiro dal mondo del calcio: l’annuncio gela i tifosi

L’annuncio gela i tifosi sul momento che sta vivendo l’ex giocatore del Paris Saint-Germain per quanto riguarda le parole che sono state pubblicate nell’intervista, lunghissima, nella quale si parla del futuro del calciatore.

Ha lasciato Parigi in via definitiva, non tornando più a giocare per il club transalpino e, lontano dal mondo del calcio in questi impegni sportivi che avrebbe dovuto sostenere, la moglie-agente ha svelato i motivi che hanno visto il suo allontanamento dal mondo del calcio.

Perché a prendere voce e rompere il silenzio, dopo le vicende di salute che l’hanno riguardata, è Wanda Nara. La moglie-agente di Mauro Icardi ha svelato le intenzioni di lasciare il calcio da parte dell’attaccante argentino.

Ritiro di Mauro Icardi: la rivelazione di Wanda Nara

Ha appena firmato col il Galatasaray, trovando probabilmente la serenità. Ma solo sportiva perché la stessa non l’ha trovata nella vita privata perché la malattia diagnosticata alla moglie-agente Wanda Nara, non fa vivere sonni tranquilli al centravanti argentino. Tant’è che, per stessa ammissione della moglie, Icardi avrebbe pensato di lasciare il calcio, ritirandosi anzitempo.

Ecco le sue parole a LAM, direttamente ad Angel de Brito, giornalista: “Durissima scoprire la mia malattia dalla televisione, praticamente la diagnosi l’ho scoperta mentre guardavo la TV. I medici hanno pianto mentre mi svelavano cosa avevo, persino Mauro – Icardi, ndr – mi ha detto che avrebbe voluto lasciare il calcio. Ho avuto un attacco di panico”.

L’intervista di Wanda Nara, le parole su Icardi

Mauro Icardi ha pensato dunque di lasciare il calcio e, quelle che seguono, sono le parole di Wanda Nara: “Piangevamo tutti, anche i bambini. Mauro voleva lasciare il calcio, sono sotto shock per quello che mi è accaduto. Sto assimilando piano piano tutto, ora sto bene ma è difficile davvero”.