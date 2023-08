Calciomercato: colpo Zaniolo, affare a sorpresa da 35 milioni

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora tutto da scrivere, dal momento che piace ancora a tante squadre in giro per l’Europa. Sembrava, però, destinato a restare ad Istanbul, al Galatasaray, ma a sorpresa è arrivata una offerta da 35 milioni che soddisfa le richieste del club turco.

In Serie A il nome di Nicolò Zaniolo è stato accostato a diversi top club, a partire dal Milan fino ad arrivare alla Juventus. Le due società, però, sono state frenate, nei loro desideri, dalle richieste a dir poco importanti del Galatasaray, che hanno raffreddato la pista. Adesso, però, per il futuro del talento cresciuto nelle giovanili dell’Inter ed esploso nella Roma è arrivata una svolta a sorpresa. Dal momento che un club è pronto a mettere in maniera sorprendente sul piatto i 35 milioni richiesti dal Galatasaray. Andiamo a vedere in maniera dettagliata di che cosa si tratta e quali sono i retroscena di questa offerta.

L’ex Inter pronto a cambiare squadra

Chiaramente il desiderio, tenendo conto del suo potenziale e delle sue forze, sarebbe quello di rivederlo in Italia anche in ottica Nazionale. Ha i colpi, infatti, per risollevare le sorti della compagine di Mancini, ma fino a questo momento ha spesso sbagliato le scelte.

Stando a quanto raccontato da alcuni media turchi, infatti, il Newcastle è pronto finalmente a mettere sul piatto i 35 milioni di euro che il Galatasaray chiedeva da tempo. Nelle ultime settimane, infatti, i bianconeri di Inghilterra sembravano intenzionati a non spingersi tanto in là con la proposta. La situazione, però, è cambiata a quanto pare e, di conseguenza, adesso le cose potrebbero accelerare nel giro di pochissimo tempo. A questo punto i turchi si metteranno alla ricerca di un profilo alternativa per rimpiazzare comunque una pedina fondamentale per il proprio scacchiere.

Zaniolo al Newcastle, offerta da 35 milioni

Per la Premier League le sue caratteristiche potrebbero essere praticamente ideale, dal momento che ha la struttura fisica adatta al calcio inglese. Da vedere adesso se questa operazione, come pare, potrà finalmente subire l’accelerata decisiva, ed in tal senso i tempi potrebbero essere maturi.