Il bikini è troppo piccolo: Laura Cremaschi infiamma Capri

La bellissima showgirl Laura Cremaschi è incontenibile in costume: le curve fanno girare la testa ai follower

Scherzando qualcuno dice che oggi conta avere tanti follower. Nel caso dei personaggi famosi però, è esattamente così e lei, la splendida Laura Cremaschi, non ha certo di questi problemi. Grazie alla sua bellezza e ad un corpo mozzafiato, da anni infatti la modella classe ’87 è seguitissima.

Spesso Laura incanta social e web con le sue curve da restare a bocca aperta e sa che i like ogni volta arrivano a migliaia. La splendida bergamasca che ha avuto diversi programmi tv come trampolino di lancio, ormai vede la strada del proprio lavoro in netta discesa. Oggi le basta pubblicare un nuovo post e di nuovo i tantissimi ammiratori le ricordano del loro amore con tantissimi ‘Mi piace’.

Laura, ha infatti raggiunto già da un po’ di tempo il milione di follower su Instagram ed ovviamente cerca di far salire ancora i suoi numeri. Per questo, vedere post bollenti come quello che ci regala oggi da Capri non sarà in futuro molto difficile.

Capri ai suoi piedi: bikini hot per la Cremaschi

Intanto l’estate non è ancora terminata e così proprio la stupenda bionda dagli occhi chiari si lascia coccolare da una giornata in barca al largo dell’isola campana. Le sue curve sono letteralmente da sballo. La bellissima ex ‘Bonas’ e ‘Regina del web’ di Avanti un Altro e poi anche tentatrice di Temptation Island, si rilassa lasciandosi andare all’indietro e stando sulle ginocchia.

Mani tra i capelli ed il bellissimo viso che a stento si vede, coperto dalla chioma chiara. Il fisico pazzesco però non è per niente coperto e così i seguaci della stupenda trentaseienne possono ammirare le gambe da urlo ed anche il magnifico décolleté dell’ex Miss Padania.

Una vista celestiale che difficilmente passerà dalla mente dei poveri fan che sanno che ogni volta le foto di Laura vanno aperte con cautela. Il suo fisico da urlo lascia davvero di stucco il più delle volte.

Amante dello sport, la modella e showgirl ha iniziato a farsi conoscere sul web già diversi anni fa. Ricordate come? Scriveva i pronostici delle partite sul suo lato A attirando sicuramente l’attenzione più su di lei che sui risultati. Infine, da sottolineare che nonostante secondo i giornali di gossip abbia frequentato sia l’imprenditore Andrea Perone che il procuratore sportivo, Alessandro Moggi, ad oggi risulta essere single.