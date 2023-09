Roma, infortunio in Europa League: Mourinho in ansia

Ecco le ultimissime notizie sulla Roma: c’è un nuovo infortunio per i giallorossi, è successo in Europa League. Svelati i tempi di recupero, Mourinho resta in attesa.

Fiato sospeso per i tifosi, c’è l’annuncio riguardo il nuovo stop del giocatore che era appena rientrato in squadra dopo un precedente problema muscolare. Adesso una nuova tegola che ha costretto il vice di Mourinho alla sostituzione. Arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione del calciatore, uno dei top acquistati da Tiago Pinto nel corso del calciomercato estivo.

La vittoria contro l’Empoli aveva dato buon umore alla Roma che s’era presentata al match di Europa League con i favori del pronostico. Purtroppo la situazione s’è complicata nel primo tempo con la notizia riguardo l’infortunio del calciatore.

Roma, le ultime sull’infortunio: ecco quando torna

José Mourinho dagli spalti ha assistito a questa scena con preoccupazione. Assente quest’oggi, a causa di una squalifica, lo Special One guida i suoi dalla tribuna. In panchina il suo vice Foti che è stato costretto ad effettuare il primo cambio nel corso del match di Europa League. L’acquisto estivo di calciomercato, arrivato nelle ultime settimane, fino a questo momento non è mai stato a piena disposizione dell’allenatore. Adesso un nuovo stop che rischia di compromettere la sua avventura in giallorosso.

Non ci sono buone notizie riguardo il centrocampista della Roma Renato Sanches che ha subito un infortunio. Il calciatore, nel corso della partita di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol ha dovuto abbandonare la gara per un problema fisico. La partita è durata appena ventotto minuti costringendo lo staff tecnico al primo cambio forzato.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di un nuovo risentimento muscolare per Renato Sanches. Le condizioni del centrocampista saranno valutate nelle prossime ore. La dinamiche dell’infortunio non lascia ben sperare con il vice Foti ( presente in panchina al posto di Mourinho squalificato) che ha subito richiamato il calciatore che s’è fermato dopo uno scatto.

Roma: infortunio Renato Sanches

Dopo un colloqui fra lo staff medico e il vice di Mourinho Foti, Renato Sanches ha lasciato il campo dello Sheriff. La sua partita di Europa League è durata appena ventotto minuti. Infortunio da valutare per il centrocampista portoghese, non nuove a questi tipi di problemi. Da quando è arrivato in giallorosso è la seconda volta che accusa questo fastidio muscolare con Mourinho che l’ha tenuto fuori contro il Verona e il Milan. La titolarità contro l’Empoli aveva illuso tutti visto che oggi, contro lo Sheriff in Europa League, Renato Sanches si è infortunato di nuovo.