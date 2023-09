Calciomercato, colpo Monza: firma subito da svincolato, è ufficiale

Annuncio ufficiale da parte del club: c’è l’accordo con lo svincolato, ecco tutti i dettagli riguardo il nuovo arrivo a Monza.

Svolta improvvisa da parte di Adriano Galliani che ha deciso di pescare dal mercato degli svincolati e rinforzare la squadra del Monza con l’arrivo del giocatore. Richiesta esplicita da parte dell’allenatore Raffaele Palladino, che ha già lavorato in passato con il calciatore che finalmente tornerà a vestire la maglia del club brianzolo.

Un nuovo colpo per il Monza che ha trovato l’accordo con il difensore che andrà a rinforzare il reparto arretrato della squadra di Palladino. Un trasferimento inedito e quasi inaspettata: alla fine Galliani ha accontentato il suo allenatore con la firma del giocatore che arriva dal mercato degli svincolati.

Monza, ritorno ufficiale: arriva dal mercato degli svincolati

Tutti si aspettavano il Papu Gomez e invece il Monza ha deciso di intervenire dal mercato degli svincolati per prendere un difensore. Accantonata, dunque, la pista per il trequartista argentino, Galliani ha chiuso un altro colpo ed ha riportato a Monza una vecchia conoscenza dei tifosi.

Ritorno gradito per mister Raffaele Palladino che ha lavorato sottotraccia per chiudere questo trasferimento. Una richiesta esplicita dell’allenatore che già lo scorso anno ha lavorato con il difensore.

Alla fine la società ha deciso di chiudere questa operazione e completare il tesseramento con il Monza di Giulio Donati. Rimasto svincolato dopo la scorsa stagione, il duttile difensore non ha trovato squadra rimanendo nella lista degli svincolati. Ecco perché, come già successo con Roberto Pereyra con l’Udinese, anche in questo caso il Monza ha deciso di riprendere il giocatore facendogli firmare un nuovo contratto.

Donati torna al Monza: l’annuncio ufficiale

Richiesta di Raffaele Palladino, il Monza ha ufficializzato l’ingaggio di Giulio Donati che ha firmato un contratto con scadenza a giugno 2024. Arrivato in Brianza nell’estate del 2020, il difensore ha totalizzato con la maglia dei biancorossi ben 67 presenze ed un gol.