Il costume è un filo: Guendalina Tavassi stavolta ha esagerato

Guendalina Tavassi non può certo passare inosservata in questo periodo, ma le visioni che ci offre mettono a dura prova la resistenza dei fan

Personaggio discusso e controverso come pochi, che ha attirato su di sé critiche ma ha anche saputo farsi apprezzare e amare al punto da essere una delle presenze televisive e social più acclamate di questi anni. Guendalina Tavassi, di certo, non è banale e non lascia indifferenti, in un verso o nell’altro.

Classe 1986, deve la sua celebrità alla partecipazione, più di un decennio fa, al Grande Fratello. Una esperienza, nella Casa di Cinecittà, che le ha garantito le luci della ribalta, per il suo fascino esplosivo ma anche per il suo carattere verace e schietto, che la rende a dir poco perfetta per il format dei reality show. Non a caso, pochi mesi dopo la fine della sua esperienza al GF, era arrivata subito la chiamata per l’Isola dei Famosi. Dove è poi tornata lo scorso anno, a dieci anni di distanza, non deludendo le attese e raccogliendo applausi e riscontri dai suoi tanti ammiratori.

Blogger e influencer di una certa risonanza, Guendalina su Instagram si è guadagnata un pubblico di tutto rispetto, con oltre un milione e 300 mila followers. Resistere alla sua sensualità prorompente è una missione impossibile e ogni suo scatto reca sempre qualcosa di speciale, che attira in un attimo like e interazioni da tutta la community.

Guendalina Tavassi statuaria in costume, forme talmente incontenibili da bucare lo schermo

Siamo ormai giunti in estate e, come se fossimo di nuovo sull’Isola, Guendalina si esibisce in tutta la sua bellezza incontenibile. Ecco un primo piano in costume, con una silhouette che accende immediatamente la fantasia.

Figura slanciata e dalle curve irreali, la Tavassi fa sognare ad occhi aperti. Atmosfera che diventa torrida, come testimoniato dalle reazioni da parte dei fan. L’inizio della bella stagione è sicuramente con il piede giusto, a questo punto ci attendiamo altre immagini imperdibili. Di sicuro, Guendalina non deluderà le nostre attese.

In questi anni, ci ha abituato piuttosto bene e quando si tratta di stuzzicare l’immaginazione degli ammiratori, si può ben dire che non sia seconda a nessuno. Una sirena ammaliatrice il cui tocco magico si vede e si sente in ogni occasione. E i fan, sentitamente, ringraziano per momenti del genere.