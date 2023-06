“Chiesa al Napoli”: esplode il mercato, che succede

Il futuro di Federico Chiesa è ancora incerto: potrebbe essere il sacrificio sul mercato della Juventus per fare cassa. C’è chi parla anche del Napoli.

La Juventus deve necessariamente fare cassa con le cessioni e, contemporaneamente, non spendere troppo sul mercato per far quadrare i conti. Sotto questo aspetto potrebbe arrivare una cessione importante che significherebbe fare un sacrificio non voluto ma necessario. Spunta, in questo senso, anche la dichiarazione che vorerebbe Federico Chiesa al Napoli. Il giocatore è pronto a rilanciarsi, sperando di aver definitivamente archiviato il problema al ginocchio che non gli ha permesso di essere al 100% nel corso della stagione che si è da poco conclusa. Per farlo sfrutterà la possibilità di una nuova destinazione? Le parole che riguardano il suo futuro.

La Juventus deve prendere le sue decisioni e gestire al meglio la sessione di mercato che si sta avvicinando ad ampie falcate. Il primo luglio la finestra estiva per le trattative si aprirà in via ufficiale. Quella di Kulusevski è stata fin qui l’unica cessione già avviata dai bianconeri. Nel mentre si aspettano risposte da Rabiot, sul rinnovo di un anno proposto, ma si è appena chiusa la questione Milik, riacquistato dal Marsiglia.

Potrebbe però essere necessaria appunto anche una cessione importante e i campanelli d’allarme sono attivi su due cartellini in particolare. Quello di Dusan Vlahovic e quello di Federico Chiesa. Nessuno dei due ha brillato in questa stagione da poco conclusa ma non è esclusa una loro partenza. Le parole sull’esterno.

Napoli-Chiesa, c’è chi mette la pulce nell’orecchio a De Laurentiis: le parole dell’ex

Massimo Donadio, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di ‘TVPLAY_CMIT’ del futuro di Federico Chiesa, dicendo dove lo vedrebbe molto bene: “A Napoli se Aurelio De Laurentiis avesse le potenzialità per prendere Federico Chiesa io lo prenderei“. “Con tutto il rispetto – ha continuato – per Politano e Lozano, ma Chiesa farebbe comodo, sono giocatori che hanno delle doti. La differenza poi la fa anche il contesto”.

“Vincenzo Italiano – ha aggiunto – ha fatto fare più di dieci gol a Arthur Cabral, Dusan Vlahovic se va alla Lazio ne fa 50, perché è funzionale. Victor Osimhen se va alla Lazio invece ha gli stessi problemi di Ciro Immobile”. Ma poi conclude: “Se Osimhen va all’Inter ne fa 100. Alla Juventus mettono dieci palloni in area a partita e Osimhen di testa è bravo. Alla fine, bisogna far valere le potenzialità del giocatore”.