L’Inter cede un suo big, adesso è arrivata anche l’ufficialità: il campione è già arrivato nella sua nuova squadra.

Meno di due settimane. Tanto è servito all’Inter finalista di Champions League per perdere i primi pezzi. Dopo giorni e giorni di voci di mercato insistenti, rumours riguardanti sia il portiere della squadra nerazzurra che gli attaccanti, senza dimenticare difensori e centrocampisti, è arrivato il primo addio ufficiale. Uno dei grandi protagonisti della cavalcata storica della squadra di Inzaghi fino a Istanbul ha salutato Milano. Ed è un addio molto doloroso per tutti i tifosi dell’Inter.

Il grande enigma che una parte del popolo nerazzurro si sta ponendo, in questi giorni, è il seguente: com’è possibile che una squadra che ha guadagnato, dalla sola Champions, oltre 100 milioni di euro, sia ancora in difficoltà economiche, al punto da dover sacrificare molti dei suoi giocatori migliori?

La risposta non è per nulla semplice e andrebbe ricercata nella situazione finanziaria del club, nei prestiti molto onerosi che il presidente Zhang dovrà restituire presto a Oaktree, in un fatturato che, per quanto importante, non riesce a coprire i costi fissi di un capitale umano (e non solo) importante. Costi decisamente fuori portata per qualunque squadra italiana in questo momento.

Questo non vuol dire però che l’Inter sia destinata a essere smantellata. Possiamo metterci la mano sul fuoco: ad agosto, quando inizierà la nuova stagione, Marotta e la dirigenza avranno saputo costruire una squadra comunque competitiva. Ma senza molti degli eroi della Champions appena terminata. A partire da uno degli attaccanti che maggiormente hanno segnato la storia recente della squadra interista.

Inter, iniziano le cessioni dei big: un attaccante è già arrivato nella sua nuova squadra

Più che tutti gli altri reparti, a destare perplessità per il futuro dell’Inter è l’attacco. L’unico punto fermo, al momento, sembrerebbe essere Lautaro Martinez. Un fuoriclasse assoluto che però potrebbe anche essere lusingato dalle offerte faraoniche di altri club, considerando quante big europee sono alla ricerca di un attaccante in questa stagione, dal Real Madrid al PSG, passando per il Manchester United.

Se Correa sarebbe decisamente sacrificabile per i tifosi, ma al momento non gode di un mercato importante, Lukaku sembra diviso tra due fuochi. Tornato al Chelsea, farebbe carte false per riprendere un volo diretto a Milano, ormai la sua seconda casa. Ma la tentazione araba, con le offerte faraoniche arrivate dai principali club sauditi, potrebbe alla fine far cedere anche lui.

Tra mille voci e rumor di mercato, però, al momento il primo addio ufficiale, l’unico definito in ogni aspetto è quello che riguarda Edin Dzeko. Il Fenerbahce ha annunciato infatti l’arrivo del centravanti bosniaco a titolo gratuito dall’Inter. Da Istanbul a Istanbul. L’ormai ex attaccante dell’Inter ha trovato una nuova sistemazione proprio nella città più sognata nelle ultime settimane dai tifosi nerazzurri.

Inter, addio Dzeko: un’avventura da oltre 30 gol

Si chiude così l’avventura dell’ex bomber di City e Roma a Milano. Un’avventura importante, condita da 17 gol nella prima stagione (di cui 13 nel campionato dello scudetto mancato contro il Milan) e 14 nella seconda, tra cui alcuni indimenticabili, come quello al Napoli, nella sfida che avrebbe potuto riaprire, a gennaio, il discorso scudetto, o quello al Milan nella semifinale di andata di Champions.

Un’avventura impreziosita dalla vittoria di due Coppe Italia e due Supercoppe italiane, ma che lascia dietro di sé anche qualche rimpianto, oltre a un mare di ricordi che lo stesso bosniaco, siamo certi, porterà per sempre nel cuore.

Si apre per lui un nuovo capitolo in una carriera straordinaria. All’Inter resta invece da capire chi potrà rimpiazzare un campione che, seppur non più giovanissimo, ha rappresentato negli ultimi anni quell’usato sicuro cui affidarsi nel momento del bisogno. Trovare un sostituto non sarà semplice.