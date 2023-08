Napoli: infortunio in allenamento, tempi di recupero lunghi

Non arrivano buone notizie per il Napoli di Rudi Garcia e i suoi tifosi azzurri. Perché alla vigilia di una partita molto importante è arrivato il ko in allenamento di un top player che si è infortunato.

Situazione difficile per la squadra che ora dovrà trovare un modo per correre ai ripari, perché il talento sicuramente non ci sarà per le prossime partite ed è in forte dubbio ora il suo rientro.

Da capire quanti giorni dovranno passare prima di tornare a lavorare con il resto della squadra. Intanto, c’è il comunicato ufficiale della SSC Napoli che chiarisce tutto sulle sue condizioni.

Napoli: infortunio in allenamento, le condizioni

Si è svolta in queste ora la seduta mattutina per il Napoli al solito centro sportivo del club azzurro che è l’SSCN Konami Training Center. Un momento difficile è accaduto questa mattina, quando l’ultimo allenamento pre partenza degli azzurri, c’è stato un giocatore che si è infortunato. Gli azzurri che faranno il loro esordio da campioni d’Italia in campionato domani 19 agosto contro il Frosinone allo Stadio Stirpe alle ore 18.30, dovranno fare a meno di uno dei migliori giocatori che è stato decisivo la passata stagione.

Per la prima giornata della Serie A 2023/24 non ci sarà con il resto della squadra un giocatore che si è infortunato in allenamento e ora bisognerà capire condizioni e tempi di recupero. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione ha svolto partita a campo ridotto e lavoro tattico e a questo non ha preso parte Kvaratskhelia che ha svolto solo parte del lavoro in gruppo e poi lavoro personalizzato per quello che è stato un infortunio in allenamento.

Si tratta di un affaticamento muscolare per Kvaratskhelia che però non prenderà parte alla trasferta di Frosinone come comunicato stesso dalla SSC Napoli.

Infortunio Kvaratskhelia: i tempi di recupero

Non giocherà Frosinone Napoli Kvaratskhelia che sarà sostituito da un altro giocatore di qualità tra Elmas e Raspadori. L’infortunio dell’attaccante georgiano non gli permettere di scenderà in campo la prima di campionato ma bisognerà capire quali saranno i tempi di recupero.

E’ probabile che il giocatore recuperi per la prossima giornata, la seconda, quella che si giocherà allo stadio Maradona tra Napoli e Sassuolo. Kvaratskhelia vuole rientrare e recuperare dall’infortunio. Presto aggiornamenti dall’allenatore.

Napoli: ultime su Kvaratskhelia, parla Garcia

Rudi Garcia parlerà in conferenza stampa e dirà la sua sulle condizioni e i tempi di recupero dell’infortunato Kvaratskhelia.

Aggiornamento 12.30 – L’allenatore del Napoli ha svelato che per le condizioni di Kvaratskhelia c’è soltanto grande preoccupazione per l’infortunio.