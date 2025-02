Napoli, 35 mln per il nuovo attaccante: Juventus beffata

Nuovo colpo in attacco per il NapoIi: spunta fuori un nome nuovo per gli azzurri, che sono pronti a beffare la Juventus. Ecco tutti i dettagli.

Ci sono delle novità di mercato che riguardano il Napoli. Conte l’aveva detto tempo fa in conferenza: i problemi si ripresenteranno la prossima stagione.

Ed è così che il Napoli, che a gennaio non è riuscito a completare la squadra, dovrà intervenire la prossima estate per migliorare l’organico a disposizione di Conte.

E in quest’ottica che si muove Manna che sta già sondando il terreno riguardo i prossimi acquisti da fare.

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a rilanciare il nome del calciatore, che già in passato è stato accostato al Napoli.

Adesso il suo valore è cresciuto, dopo le buone prestazioni fatte in questa prima parte di stagione. I numeri confermano la crescita del ragazzo che ha tutte le qualità per giocare con la maglia di una big.

Calciomercato Napoli: chi prendono in attacco?

Valutazioni in corso da parte del club che sta monitorando la situazione del calciatore, che adesso è finito nel mirino della società azzurra.

Conte l’ha promosso, avrà la possibilità di vederlo da vicino domani nella sfida contro l’Udinese.

C’è comunque il grandimento da parte del tecnico che ha dato il via libera all’eventuale arrivo a Napoli di Lucca che è un obiettivo di mercato di Manna che ha messo il suo nome in cima alla lista dei gradimenti per la prossima stagione.

Bisognerà superare la concorrenza anche di altre società ma il Napoli ha tutto l’interesse per completare questa operazione.

Lucca Napoli: affare per l’estate, si può fare

Conte vedrà all’opera domani Lorenzo Lucca, un attaccante che ha tutto per fare bene in una grande come il Napoli. Gli azzurro lo osservano per la prossima stagione, considerando anche l’età di Romelu Lukaku.

C’è la volontà del club di provare a bloccare il giocatore per portare a Napoli Lucca la prossima estate. La possibilità che l’Udinese ceda il ragazzo sono alte, su di lui è vivo l’interesse non solo da parte di Manna anche di Giuntoli che l’aveva inserito nella lista della spesa della Juventus.

Anche l’Atalanta è pronta a fare un tentativo: sarà dunque una guerra per accaparrarsi Lorenzo Lucca che resta uno dei migliori prospetti del calcio italiano.